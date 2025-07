Rute Cardoso, chi è la moglie di Diogo Jota: aveva 28 anni, portoghese ed era sposata con il giocatore da dieci giorni

Diogo Jota, l’attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese che è morto tragicamente in un incidente stradale in Spagna, assieme al fratello, era spostato da poco più di una settimana con Rute Cardoso. Una vicenda che aggiunge ulteriormente dramma alla tragedia, tenendo conto che i due fidanzati avevano da poco ufficializzato definitivamente il loro amore, ma ad una decina di giorni dal fatidico sì, avvenuto il 22 giugno scorso, è giunta la notizia del terribile incidente stradale.

Un amore decisamente importante quello di Diogo Jota con Rute Cardoso, tenendo conto che la coppia aveva anche tre figli, a cominciare dalla più piccola, una bimba di pochi mesi nata lo scorso 26 novembre, di cui non si conosce il nome. Duarte ha invece due anni, nato nel 2023, mentre Denis è il “più grandicello”, l’ometto di casa, di appena 4 anni (nato nel 2021).

RUTE CARDOSO, CHI E’ LA MOGLIE DI DIOGO JOTA: NON LA CLASSICA WAGS

Rute Cardoso ha invece 28 anni e come l’ormai suo ex marito è originaria del Portogallo. Il loro è il classico amore da telefilm, visto che si erano conosciuti diversi anni fa, quando frequentavano le scuole superiori. Un amore quindi genuino nato in un momento in cui Diogo Jota stava muovendo solamente i primi passi nel mondo del pallone, e non era di certo la star che oggi conosciamo.

Come riferisce Fanpage, la giovane portoghese non ama stare sotto i riflettori, di conseguenza non si tratta della classica “wags”, come vengono soprannominate le moglie dei calciatori della Premier League che spesso e volentieri compaiono sui giornali patinati. Lo si capisce anche dai suoi follower, solo 42mila, un dato che fa chiaramente capire come la vita di Rute Cardoso non sia quella pubblica, ma quella privata, mamma dei suoi tre splendidi figli e da pochi giorni moglie di Diogo Jota.



RUTE CARDOSO, CHI E’ LA MOGLIE DI DIOGO JOTA: L’AMORE NATO NEL 2013

Aprendo il suo profilo si notano in particolare foto della famiglia, con i figli e il marito, ma anche un grande amore per gli animali, dimostrato dai tre cani che erano entrati in casa Jota da poco, per un gruppo decisamente allargato. La relazione fra la giovane e il calciatore era cominciata precisamente nel 2013, quindi esattamente 12 anni fa, e quando nel 2017 Diogo Jota firmò con gli inglesi del Wolverhampton, anche Rute Cardoso decise di sbarcare oltre Manica per seguire il suo fidanzato.

La proposta di matrimonio era giunta quasi esattamente tre anni fa, a luglio 2022: il calciatore chiese la mano della sua amata in un’atmosfera romantica, vicino ad un laghetto, e dopo tre anni i due erano saliti all’altare, divenendo ufficialmente marito e moglie. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che quel matrimonio, celebrato lo scorso 22 giugno 2025, sarebbe stato uno degli ultimi momenti felici della coppia, visto che proprio in queste ore il calciatore del Liverpool e suo fratello hanno purtroppo perso la vita.