Rute Cardoso, la moglie di Diogo Jota ricorda il compianto calciatore a un mese esatto dal loro matrimonio.

Il dolore non conosce una traduzione univoca e forse ogni sua forma non corrisponde ad un linguaggio oggettivo; è un sentimento personale, intimo, comprensibile solo da chi ne viene a contatto. Una riflessione forse confermata dalle prime parole di Rute Cardoso – moglie di Diogo Jota – a poche settimane dal tragico incidente che ha posto fine all’esistenza del calciatore del Liverpool e di suo fratello Andrè Silva. Esattamente un mese fa coronavano l’ennesimo sogno, il matrimonio dopo oltre 10 anni di relazione e 3 splendidi figli.

“1 mese dal nostro ‘finchè morte non ci separi’. Per sempre, la tua branquinha”, non può che squarciare anche il cuore più roccioso un messaggio del genere; scrive così Rute Cardoso sui social, per la prima volta, dopo la morte di suo marito Diogo Jota. Il tutto – come racconta Chi Magazine – a corredo di una foto che li ritrae felici nel giorno più bello, stretti in una danza che celebra il sogno del grande passo coronato e fin troppo presto rovinato dalla cattiveria del fato.

Diogo Jota, oggi avrebbe festeggiato il primo mese di matrimonio con la moglie Rute Cardoso

Nella notte tra il 2 e 3 luglio 2025, Diogo Jota era in auto con suo fratello André Silva in Spagna; un terribile incidente stradale è costato la vita di entrambi e oggi le parole della moglie del calciatore portoghese – Rute Cardoso – sono quanto mai struggenti pensando alla ricorrenza: un mese esatto dal loro matrimonio. Un amore spezzato ingiustamente dalla fatalità di un incidente; nessun eccesso, nessuna condotta sregolata, ma una due giovani vite spezzate dalla casualità di un evento oltremodo tragico. Nel cuore di Rute Cardoso – moglie di Diogo Jota – resterà il seme di un amore che ha segnato la sua vita fin dall’adolescenza; un sentimento che sicuramente fiorirà per dare ai figli quell’amore che un giovane papà sognava di donare giorno dopo giorno.