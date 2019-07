Rutger Hauer, morto replicante Blade Runner/ Roy nel film moriva proprio nel 2019…

È morto Rutger Hauer. La notizia arriva a distanza di qualche giorno: l’agente Steve Kenis ha annunciato che l’attore è deceduto il 19 luglio nella sua casa olandese. Oggi invece si è svolto il suo funerale. Aveva 75 anni e una lunghissima carriera alle spalle, ma la sua popolarità è legata a “Blade Runner”, il film di Ridley Scott con Harrison Ford. Lui era il replicante che aveva visto cose che noi umani non potremmo immaginare. Con quel monologo è entrato nella storia del cinema e oggi viene ricordato sui social. Tra i primi a omaggiarlo c’è il regista Guillermo Del Toro. Si può dire che Rutger Hauer sia morto nell’anno in cui il suo iconico personaggio moriva nella finzione cinematografica, visto che il film, girato nel 1982, è ambientato nel 2019. Nato nella provincia di Utrecht ma cresciuto ad Amsterdam, Rutger Hauer è un figlio d’arte. I suoi genitori erano entrambi attori di teatro. Dopo aver lavorato per una serie tv olandese, fece il salto al cinema grazie al regista Paul Verhoeven con cui girò diversi film. Ma ha lavorato anche con registi italiani, come Ermanno Olmi, Dario Argento e Lina Wertmueller.

RUTGER HAUER, MORTO REPLICANTE BLADE RUNNER

Rutger Hauer debuttò a Hollywood con Sylvester Stallone nel 1981 in “I falchi della notte”, ma è con il ruolo del replicante Roy che fece un importante balzo di carriera. Oltre a quello della fantascienza, l’altro filone molto frequentato dall’attore fu quello avventuroso. Tra i personaggi memorabili di Rutger Hauer c’è senza dubbio anche l’ex capitano di guardia Etienne Navarre in “Ladyhawke” accanto a Michelle Pfeiffer. In “The Hitcher – La lunga strada della paura” invece interpretò un feroce killer. Nel 1988 vinse un Golden Globe per il film tv “Fuga da Sobibor”, mentre l’anno dopo venne premiato come miglior attore al Seattle Film Festival per “La leggenda del Santo Bevitore” di Ermanno Olmi, film che vinse il Leone d’Oro 1988 a Venezia. «Bravo e cattivo ragazzo, eroe o antieroe; non mi importa ciò che interpreto, ogni ruolo ha qualcosa di magico», diceva del suo lavoro. Rutger Hauer si è sposato due volte. Dalla prima moglie ha avuto la figlia Aysha, anche lei attrice, mentre dal 1985 era legato in matrimonio con la scultrice e pittrice Ineke.

