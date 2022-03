Ruth Bader Ginsburg, malattia e morte del marito Martin e i figli Jane e James/ Storia d’amore incredibile

Martin, James e Jane Ginsburg, marito e figli Ruth Bader

Ruth Bader Ginsburg è stata una giurista, magistrato e accademica statunitense, seconda donna ad essere giudice nella Corte Suprema degli Stati Uniti d’America e una paladina nelle lotte femministe. Oltre ad avere una vita professionale lunga e ricca di riconoscimenti importanti, Ruth Bader Ginsburg ha avuto anche una vita privata serena e felice. Nel 1954, un mese dopo daver conseguito la laurea in diritto alla Cornell University, sposò Martin D. Ginsburg. Per amore del marito, Ruth decise di cambiare la sua vita trasferendosi con lui a Fort Sill, in Oklahoma, dove si trovava come ufficiale delle riserve dell’esercito dopo la sua chiamata alle armi. Quello tra Ruth e Martin D. è stato un amore grande che ha accompagnato la vita di entrambi e che è stata coronata dalla nascita dei figli Jane e James. La coppia, inoltre, ha anche affrontato insieme un periodo difficile.

Ruth Bader Ginsburg e il dolore per la morte del marito Martin Ginsburg a causa di un cancro

Dopo la nascita della figlia, al marito di Ruth Bader Ginsburg è stato diagnosticato un cancro ai testicoli. Durante questo periodo, la giudice frequentò le lezioni e prese appunti per entrambi, battendo a macchina i documenti dettati dal marito e prendendosi cura della figlia e del marito malato, il tutto mentre faceva la Harvard Law Review. Hanno celebrato il loro 56º anniversario di matrimonio il 23 giugno 2010. Martin Ginsburg è morto per complicazioni da cancro metastatico il 27 giugno 2010. Dicono che dietro ogni grande uomo c’è una grande donna e dietro ogni grande donna c’è un grande uomo. Ma solo poche anime fortunate sanno cosa sia camminare passo dopo passo con un compagno di vita, aiutando ciascuno attraverso ostacoli imprevisti per raggiungere insieme appagamento emotivo e successo professionale di altissimo livello. Tale è stato il caso del giudice della Corte suprema Ruth Bader Ginsburg e del suo marito di lunga data, Martin.

