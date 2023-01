Ruud Gullit omaggia Gianluca Vialli “Mi mancherai”/ La foto al Chelsea del 1996

Sono tanti, tantissimi coloro che stanno ricordando il compianto Gianluca Vialli, morto a 58 anni nella giornata di ieri per via di un tumore al pancreas, e fra questi anche i suoi compagni nel calcio, a cominciare da Ruud Gullit. L’ex stella del Milan e della nazionale italiana ha indossato nel corso della sua carriera anche le maglie di Sampdoria e Chelsea, condivise proprio con il compianto Vialli. Dopo le tragiche notizie della dipartita dell’ex star di Cremona, Gullit ha pubblicato sulla sua pagina social una foto in compagnia proprio del bomber che giocò anche nella Juventus e nella Cremonese, con tanto di scritta: «RIP, Gianluca Vialli. Ci mancherai».

Si tratta di uno scatto risalente a diversi anni fa, precisamente all’estate del 1996, quando Gullit era già fra le fila dei Blues come allenatore e giocatore. All’epoca la squadra londinese non era ancora stata acquistata dall’ex proprietario, il miliardario russo Roman Abramovich, di conseguenza si trattava di un buon team ma che faticava ad avere la meglio sulle famose sorelle inglesi, leggasi Liverpool, Manchester United e Arsenal. Fatto sta che durante quell’estate di 37 anni fa sbarcò allo Stamford Bridge proprio Gianluca Vialli, voluto fortemente da Ruud Gullit per dare man forte in attacco.

RUUD GULLIT RICORDA GIANLUCA VIALLI: LO SBARCO AL CHELSEA DEL 1996

Quando si presentò pochi giorni dopo in conferenza stampa, l’attaccante italiano si concentrò sul suo ritorno in Nazionale vista la recente esclusione da parte del commissario tecnico dell’epoca, Arrigo Sacchi: “Sarà difficile per me tornare in nazionale con Sacchi in panchina – dichiarò -, ma spero di segnare più gol possibile per il Chelsea e questo metterà nei guai Sacchi”.

Meno di due anni dopo, a febbraio del 1998, Gianluca Vialli subentrerà proprio a Gullit in panchina, primo allenatore italiano nella storia dei londinesi, e nel giro di due anni riuscirà a portarsi casa ben tre trofei, leggasi una FA Cup, la Coppa delle Coppe e la Supercoppa Europea.

