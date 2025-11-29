Ryan Al Najjar, 18enne siriana uccisa nei Paesi Bassi: secondo le autorità è stata punita dai familiari per i suoi comportamenti occidentali
A più di un anno di distanza dal ritrovamento del corpo della 18enne siriana Ryan Al Najjar nei Paesi Bassi, si è (finalmente) aperto il processo che vede seduti sul banco degli imputati i due fratelli della ragazza e – in contumacia – il padre: un caso ampiamente discusso nei Paesi Bassi (teatro in cui si è consumato il presunto omicidio) e il cui dibattimento in aula si preannuncia ancora lungo; mentre la storia di Ryan Al Najjar ricorda – soprattutto qui da noi – molto da vicino quanto accaduto alla pakistana Saman Abbas.
Partendo dal principio, è utile ricordare che – secondo quanto riferisce il britannico Daily Mail – di Ryan Al Najjar si parla almeno dal 22 maggio del 2024: quel giorno, infatti, la famiglia segnalò la misteriosa sparizione della 18enne siriana che venne poi trovata a due passi da Lelystad – città a due passi da Amsterdam – da un passante che notò il suo corpo galleggiare in una palude, imbavagliato e con mani e piedi legati.
Ryan Al Najjar uccisa nei Paesi Bassi: secondo gli inquirenti si tratterebbe di un delitto d’onore legato ai suoi comportamenti “occidentali”
Il via alle indagini sulla morte di Ryan Al Najjar è stato piuttosto semplice perché fino a pochi giorni prima della sparizione la ragazza era sotto lo stretto controllo – e non è ancora chiaro perché sia stato revocato – delle autorità dei Paesi Bassi per il presunto rischio che fosse vittima di un delitto d’onore; mentre la contestuale sparizione del padre della 18enne – Khaled – ha avvalorato la tesi degli inquirenti che potesse centrare in qualche modo con la morte.
Secondo le ipotesi delle autorità, attualmente il padre di Ryan Al Najjar si troverebbe in Siria, protetto da un sistema che ancora fatica a collaborare con la giustizia estera nonostante la caduta del regime di Assad; mentre in manette sono finiti anche i fratelli di Ryan Al Najjar, il 23enne Mohamed e il 25enne Muhanad, in attesa che si apra ufficialmente il processo a loro carico.
Dalle ricostruzioni delle autorità, Ryan Al Najjar sarebbe stata condotta dai fratelli, su ordine del padre, in quella zona paludosa dove è poi stato trovato il suo corpo, uccisa in un classico esempio di delitto d’onore: l’ipotesi – negata dagli indagati, mentre il padre dal luogo protetto in cui si trova ha scritto una mail al quotidiano olandese De Telegraaf per scagionare i figli – è che la 18enne avrebbe disonorato la famiglia con alcuni comportamenti ritenuti “occidentali”, come l’inizio di una relazione con un ragazzo che non godeva della loro approvazione.