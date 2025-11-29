Ryan Al Najjar, 18enne siriana uccisa nei Paesi Bassi: secondo le autorità è stata punita dai familiari per i suoi comportamenti occidentali

A più di un anno di distanza dal ritrovamento del corpo della 18enne siriana Ryan Al Najjar nei Paesi Bassi, si è (finalmente) aperto il processo che vede seduti sul banco degli imputati i due fratelli della ragazza e – in contumacia – il padre: un caso ampiamente discusso nei Paesi Bassi (teatro in cui si è consumato il presunto omicidio) e il cui dibattimento in aula si preannuncia ancora lungo; mentre la storia di Ryan Al Najjar ricorda – soprattutto qui da noi – molto da vicino quanto accaduto alla pakistana Saman Abbas.

Hamas, Ali Baraka: "Israele impedisce la soluzione a due Stati"/ "Trump è l'unico che può influenzarli"

Partendo dal principio, è utile ricordare che – secondo quanto riferisce il britannico Daily Mail – di Ryan Al Najjar si parla almeno dal 22 maggio del 2024: quel giorno, infatti, la famiglia segnalò la misteriosa sparizione della 18enne siriana che venne poi trovata a due passi da Lelystad – città a due passi da Amsterdam – da un passante che notò il suo corpo galleggiare in una palude, imbavagliato e con mani e piedi legati.

Pace in Ucraina: nuovo piano USA trasmesso al Cremlino/ Orban incontra Putin: "Possibile mediatore"

Ryan Al Najjar uccisa nei Paesi Bassi: secondo gli inquirenti si tratterebbe di un delitto d’onore legato ai suoi comportamenti “occidentali”

Il via alle indagini sulla morte di Ryan Al Najjar è stato piuttosto semplice perché fino a pochi giorni prima della sparizione la ragazza era sotto lo stretto controllo – e non è ancora chiaro perché sia stato revocato – delle autorità dei Paesi Bassi per il presunto rischio che fosse vittima di un delitto d’onore; mentre la contestuale sparizione del padre della 18enne – Khaled – ha avvalorato la tesi degli inquirenti che potesse centrare in qualche modo con la morte.

Costanza Tosi di Fuori dal Coro aggredita in Francia durante servizio su carne halal/ "Mi hanno sequestrata"

Secondo le ipotesi delle autorità, attualmente il padre di Ryan Al Najjar si troverebbe in Siria, protetto da un sistema che ancora fatica a collaborare con la giustizia estera nonostante la caduta del regime di Assad; mentre in manette sono finiti anche i fratelli di Ryan Al Najjar, il 23enne Mohamed e il 25enne Muhanad, in attesa che si apra ufficialmente il processo a loro carico.

Dalle ricostruzioni delle autorità, Ryan Al Najjar sarebbe stata condotta dai fratelli, su ordine del padre, in quella zona paludosa dove è poi stato trovato il suo corpo, uccisa in un classico esempio di delitto d’onore: l’ipotesi – negata dagli indagati, mentre il padre dal luogo protetto in cui si trova ha scritto una mail al quotidiano olandese De Telegraaf per scagionare i figli – è che la 18enne avrebbe disonorato la famiglia con alcuni comportamenti ritenuti “occidentali”, come l’inizio di una relazione con un ragazzo che non godeva della loro approvazione.