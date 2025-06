Ryan, tutto sull’ultimo figlio di Bobby Solo

Già papà di quattro figli, l’incontro con Tracy Quade ha spinto Bobby Solo sia a rimettersi in gioco sentimentalmente che a cercare un figlio con la donna di cui si è innamorato sin dal primo incontro. Tra i due, infatti, c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine che ha portato alla nascita di un grande amore e di una nuova famiglia. Uniti e innamorati, sia Tracy che Bobby Solo sognavano di poter diventare genitori insieme. Un sogno che sembrava destinato a restare tale perché, nonostante vari tentativi, quel bambino tanto desiderato non arrivava.

Poi la sorpresa, il dolce annuncio e l’arrivo di Ryan, quinto figlio di Bobby Solo che con lui spera di poter essere un padre più presente rispetto a quanto non lo sia stato con gli altri figli.

Ryan e Bobby Solo uniti dalla musica

A legare Ryan e Bobby Solo non è il semplice rapporto padre-figlio, ma la passione per la musica. Bobby Solo ha dedicato tutta la sua vita alla musica trasformando quella che era una semplice passione in un vero e proprio lavoro e quella passione sembra l’abbia ereditata anche il suo, ultimo figlio. Ryan, infatti, ha già mostrato di avere una buona predisposizione per la musica e chissà che in futuro non decida di portare avanti l’eredità di papà Bobby.

Parlando del suo ruolo di padre, invece, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni di Vanity Fair, ha detto: “Non sono stato un buon papà ma ora mi auguro di vivere così a lungo da poter stare il più possibile vicino a mio figlio, Ryan”.