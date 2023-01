Ryan, figlio di Bobby Solo e Tracy Quade/ “È stato per me un regalo del Signore”

Bobby Solo sul figlio più piccolo Ryan: “E’ molto forte, ha un bel caratterino…”

Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan sono i figli di Bobby Solo, il celebre cantante che deve la sua fame a brani di grande successo come Una lacrima sul viso. I primi tre figli sono nati dalla storia d’amore tra Bobby Solo e la ballerina Sophie Treckel, che il cantante aveva sposato negli anni settanta. Nel corso del loro matrimonio, durato fino al 1991, i tre figli hanno vissuto serenamente ed in piena armonia. Veronica e Ryan sono invece arrivati dalla storia d’amore tra Bobby Solo e Tracy Quade.

L’ultimo figlio, Ryan, viene descritto dal cantante come una personalità forte e dolce, molto simile alla sua. “Mio figlio Ryan mi adora”, ha raccontato recentemente a Verissimo. “Lui è di un segno molto forte, Scorpione. Ed è molto dolce con me, anche se ha un bel caratterino. Mi ha anche per una performance, perché mi vuole ritmico, ma in estate ero stanco ed ero più mollo…”.

Bobby Solo e la storia d’amore con Tracy Quade, il figlio Ryan avuto all’età di 68 anni

Sempre nel salotto di Verissimo, da Silvia Toffanin, il cantante ha raccontato come ha capito che sua moglie era in attesa di Ryan: “La vidi più pienotta, le dissi che secondo me ero incinta, ci speravamo. Andai in farmacia e comprai il test. Ne comprai altri otto e tutti diedero risultato positivo. È stato un regalo del Signore”. La storia d’amore con Tracy Quade, ormai, va avanti da diversi anni e di periodi difficili ne hanno affrontati parecchi.

Come quando, appunto, è nato il figlio Ryan, e Bobby Solo aveva già 68 anni. Diventare di nuovo papà alla soglia dei settant’anni non è stato semplice, il cantante non ne ha mai fatto mistero, ma al tempo stesso quando è nato Ryan ha sprigionato tutto il suo amore incondizionato nei confronti del figlio. Il distacco generazionale con il figlio più piccolo non ha mai costituito un problema per Bobby Solo, che legittimamente non ha mai voluto rinunciare alla sua paternità.

