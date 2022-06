Ryan Gosling sarà Ken/ Biondo platino e irriconoscibile sul set di Barbie: la foto

Il primo scatto di Ryan Gosling nei panni di Ken sul set del film “Barbie”

La Warner Bros sta producendo un live action su Barbie, la bambola giocattolo più famosa al mondo. Il film avrà come protagonisti Ryan Gosling e Margot Robbie, due star hollywoodiane che si caleranno nei panni di Barbie e del fidanzato storico Ken. L’uscita della pellicola è prevista per il mese di luglio del 2023, ma, la casa di produzione internazionale ha deciso di donare un assaggio del film ai numerosi appassionati delle vicende della bambola.

Anna Munafò asfalta Chiara Nasti dopo la gaffe sulle donne incinte/ "Io 'svaccata', mostra educazione!"

La Warner Bros, infatti, ha pubblicato sull’account Instagram ufficiale, uno scatto di Ryan Gosling nei panni di Ken. L’attore canadese appare molto diverso. Il primo cambiamento, che salta subito agli occhi, è il colore dei capelli della star del cinema. Per interpretare Ken, infatti, Ryan Gosling si è dovuto schiarire i capelli e sfoggia, adesso, una colorazione biondo platino. L’outfit dell’attore, nella foto social, è total denim e dai pantaloni esce fuori il bordo bianco dell’abbigliamento intimo di Ken, con impresso il suo nome. Dal gilet aperto s’intravede il fisico altamente scolpito dell’attore.

Lory Del Santo, sospetti sul ritiro di Marco Cucolo/ "Fuori per farlo litigare..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Warner Bros. Pictures (@wbpictures)

Oltre Ryan Gosling come Ken, la foto di Margot Robbie che interpreta Barbie

Ryan Gosling interpreterà Ken nel prossimo film su Barbie della Warner Bros. I panni della famosa bambola, invece, verranno vestiti da Margot Robbie. Anche dell’attrice, la casa di produzione americana, ha postato una foto. L’attrice sembra perfetta nel suo ruolo e il cambiamento non è così evidente, come quello di Ryan Gosling. Infatti, Margot Robbie, con i lunghi capelli biondi e gli occhi azzurri, sembra già perfetta nei panni della bambola più famosa del mondo.

Loredana Berté furiosa su Instagram: "Siete offensivi!"/ "Sono davvero io a rispondere ai commenti"

Per lei, accessori e outfit coordinato nei colori del bianco e dell’azzurro. Immancabile la decappottabile rosa, in perfetto stile Barbie. Il film, in uscita a luglio 2023, verrà diretto dalla regista Greta Gerwing. Per il ruolo di Ken e Barbie sono stati selezionati diversi attori e, alcuni, avrebbero anche rinunciato alla parte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Warner Bros. Pictures (@wbpictures)













© RIPRODUZIONE RISERVATA