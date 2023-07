Ryan Gosling, troppo vecchio per il ruolo di Ken?/ La risposta di Barbie spiazza tutti

Ryan Gosling finisce nel mirino della polemica web: c’entra il ruolo nel cast di Barbie

Ryan Gosling, attore protagonista nel cast del film in uscita a luglio 2023, Barbie, é al centro del gossip perché giudicato dai detrattori per la sua età anagrafica. Difficile pensare che possa accadere davvero, che una star hollywoodiana del calibro di Ryan Gosling possa diventare vittima dell’ageismo, degli haters che tacciano il divo di essere troppo agé per coprire il ruolo Mattel di Ken. L’amore della più bella e bionda, Barbie, interpretata nel film omonimo in uscita delle sale cinematografiche americane, da Margot Robbie.

Ed é proprio l’attrice, intanto, a schierarsi a fronte delle critiche che giungono ai danni dell’attore co-protagonista di Barbie: “Barbie e Ken sono tecnicamente due sessantenni”, fa sapere dal suo punto di vista l’attrice, incalzata sulla polemica del momento, dal New York Times. Intervistato circa il caso Barbie dal medesimo giornale, poi, nell’intervento di coppia con la co-protagonista di Barbie, Ryan Gosling, preferisce replicare con un elegante “no comment”.

Anche Margot Robbie, co-star nel film Barbie, é al centro di una polemica web

E, mentre ai danni di Ryan aleggia la critica ageista, che a suon di hashtag via social #NotMyKen taccia l’attore -43enne- di essere anagraficamente troppo maturo per interpretare Ken, Margot é al centro di un’altra polemica. Si tratta del sessismo che si fa strada nei social, secondo cui l’attrice del film in uscita nelle sale dal 21 luglio 2023 sarebbe una “mid”, in quanto di bellezza allo stadio medio, e quindi non sufficientemente bella per poter vestire i panni di Barbie.

