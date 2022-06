Ryan Grantham di Riverdale ha ammazzato la madre/ Voleva uccidere Trudeau

Ryan Grantham, attore 24enne protagonista della serie tv Riverdale, ha ucciso la madre. La vicenda, assurda , è riporta dai colleghi di Fanpage citando la CBC, nota emittente americana. Da quanto emerso sembra che il giovane volesse uccidere il premier canadese Justin Trudeau, ma la madre, scoperto il piano diabolico del figlio, ha cercato di bloccarlo, finendo morta ammazzata. L’uccisione sarebbe avvenuta a seguito di un colpo di pistola che Ryan Grantham avrebbe rivolto alla donna mentre la stessa era girata di spalle: uno sparo alla testa che è risultato fatale visto che la mamma è morta sul colpo, e a nulla sono valsi i tentativi dei medici di rianimare la stessa.

Una volta assassinata, l’attore di Riverdale l’ha coperta con un lenzuolo per poi metterle dei rosari e delle candele attorno, così come spiegato ancora dalla CBC. I fatti si sono svolti alla fine del mese di marzo ma la vicenda è emersa solo in queste ore visto che lo stesso attore sta affrontando il processo proprio in questi giorni. Il pubblico ministero ha chiesto almeno 20 anni di carcere per l’omicida prima che si possa prendere in considerazione l’ipotesi della libertà condizionale.

RYAN GRANTHAM DI RIVERDALE HA UCCISO LA MAMMA: LA SUA PARTE NELLA SERIE TV

Pare che fra vittima e carnefice non corresse affatto buon sangue visto che i due litigavano spesso stando alla ricostruzione; la donna, ad un certo punto, avrebbe detto al figlio di smetterla di pensare a cose assurde come l’assassinio di Trudeau, per poi darle le spalle e sedersi a suonare il pianoforte.

A quel punto il ragazzo le avrebbe sparato, colpendola alla nuca, per poi “accudire” il cadavere della donna. Dopo di che ha preso tre pistole, le munizioni, 12 bottiglie di molotov già preparate, e si è diretto presso il Rideau Cottage di Ottawa dove si è costituito. Parlando con la polizia di Vancouver si è dichiarato colpevole, ed ora sarà il giudice a stabilire per quanti anni dovrà stare in carcere. In Riverdale Ryan Grantham interpretava Jeffrey Augustin, che doveva ammazzare, per finzione ovviamente, Fred Andrews, interpretato dal compianto Luke Perry.

