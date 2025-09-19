Ryan Paris ripercorre la sua carriera in vista dell'appuntamento serale alla Notte delle hits: dal rapporto coi genitori all'ex fidanzata che non credeva...

C’è anche Ryan Paris, questa sera venerdì 19 settembre, tra i protagonisti di Suzuki Jukebox La notte delle hit. Il classe 1953 è pronto a regalarsi una notte magica, all’insegna delle sue hit del passato. Pochi credevano nel suo successo come artista, come raccontò lui stesso in una recente intervista. Stando al suo racconto quando iniziò a fare musica, trovò la forte opposizione della famiglia e della fidanzata di allora che vedevano per lui un futuro diverso. “Mio padre voleva che io entrassi in banca, la mia ex fidanzata voleva trovarmi un impiego in ufficio della tasse, mandai al diavolo tutti…”., ha raccontato Ryan Paris.

Da quella scelta cruciale, l’inizio di una carriera ricca di successi, con tanti brani che hanno lasciato il segno e che ancora oggi fanno sognare le vecchie generazioni. Agli inizi degli anni duemila, infatti, pubblica una raccolta dei suoi migliori brani dal titolo I successi di Ryan Paris; poi nel 2004 canta per un remix di Dolce vita dei Subsonica (Boosta).

Ryan Paris, i grandi successi e il ritorno in tv con la Notte delle hit

Ancora, nel 2009, il Progetto rock – pop Innen Drinnen, quindi I wanna Love you once again e Numero 10 che, con il remake di Dolce Vita reloaded volano tra le alte vette delle classifiche. Tra gli altri progetto, Parisienne girl, Sensation of love, Seed of love, Yo quiero, This is your life, Baila baila ma. Ancora attivo con diversi concerti, Ryan Paris ha preso parte a diversi programmi radiofonici nel corso degli anni, mentre nell’ultimo periodo si è goduto il successo del Dolce Vita Show, dove ha interpretato le canzoni più iconiche della sua carriera.

Questa sera il ritorno in tv con Suzuki Jukebox La notte delle hit, un evento imperdibile per chi ha amato la musica del celebre artista e, soprattutto, la sua Dolce vita, in grado di vendere oltre cinque milioni di copie. Appuntamento dunque fissato per le ore 21.25 su Raiuno, con la grande musica degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000.