Ryan Reynolds e Blake Lively, nata terza figlia/ Foto su Twitter, ma nome top secret

Ryan Reynolds e Blake Lively genitori per la terza volta. Dopo aver tenuto nascosto per mesi la nascita della figlia, i due attori hanno scelto Twitter per pubblicare la prima foto ufficiale della piccola. I due però non hanno rivelato il nome, proprio come avvenuto per le altre due bambine, James (4 anni) e Inez (2 anni). E dunque ecco un altro fiocco rosa, svelato però in modo inusuale. Il tweet dell’attore canadese riguardava infatti il suo sostegno alle politiche per il clima. Poi nella foto si mostra con la moglie e la neonata in braccio. Inoltre, ha voluto nascondere il viso della figlia nella foto con un disco rosa e uno smile divertito, probabilmente disegnato dallo stesso papà. Di sicuro è perfettamente in linea con il senso dell’umorismo della coppia. I fan hanno voluto scherzare a loro volta. C’è chi ha scritto che la bambina ha lo stesso sorriso della madre, chi ha usato la maschera di Deadpool (interpretato da Ryana Reynolds) e non manca neppure Hugh Jackman, miglior amico dell’attore che spesso lo prende in giro sui social.

RYAN REYNOLDS E BLAKE LIVELY, NATA TERZA FIGLIA: NOME TOP SECRET

«Amo la Columbia Britannica, voglio che le mie figlie godano dello stesso parco giochi naturale in cui sono cresciuto io», il tweet di Ryan Reynolds. Proprio la parola “figlie”, declinato al femminile, rappresenta l’indizio che secondo gli esperti confermerebbe il sesso del bebè appena nato. I due però continuano a tenere da sempre la loro vita privata lontana dai riflettori. I ben informati sostengono che Blake Lively abbia partorito la bambina in agosto, ma la notizia è uscita su People solo pochi giorni fa tramite un amico della coppia. L’attrice comunque negli anni passati aveva confessato il desiderio di creare una grande famiglia: «Mi piacerebbe avere 30 bambini, se solo potessi». Al momento è a quota tre bimbe. Di sicuro sono una delle coppie più belle e innamorate di Hollywood. Ryan Reynolds e Blake Lively stanno insieme dal 2010, quando si conobbero sul set del film “Lanterna Verde”.

I love B.C. 🇨🇦 I want my daughters to experience the same natural playground I grew up in. On Oct. 21, the candidate you vote for will SHAPE CLIMATE POLICY. I’m proud of the climate progress made the last 4 years. Click https://t.co/gJ8wvRwD2y for voting info. #Capilano pic.twitter.com/a3itOeIqQx — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 17, 2019





