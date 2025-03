RYANAIR ABBONAMENTO PRIME, ECCO IL NUOVO PROGRAMMA

Ryanair abbonamento prime è la novità lanciata dalla nota compagnia aerea: il servizio è attivo da ieri e prevede diversi vantaggi per i clienti che decidono di aderire al programma di sconti. Chi decide di sottoscrivere un abbonamento annuale al costo di 79 euro può usufruire di diversi vantaggi: dai posti gratuiti all’assicurazione gratis, ma anche 12 offerte esclusive e riservate, una al mese, per sfruttare le migliori occasioni di volo. Per chi vola almeno 12 volte in un anno il risparmio arriva fino a 420 euro, ma risparmia anche chi vola solo tre volte in un anno, per la precisione 105 euro circa.

L’offerta Ryanair abbonamento prime non è però disponibile per tutti, ma riservata solo a 250mila clienti, in base all’ordine di iscrizione. Come spiegato dal CMO Dara Brady, la compagnia ha deciso di andare incontro ai viaggiatori frequenti che però non vogliono spendere troppo, nonostante la compagna offra già “le tariffe più basse in Europa e i migliori servizi“, ma l’azienda ha deciso di ampliare la sua politica sui prezzi lanciando il nuovo programma di sconti via abbonamento.

LE NOVITÀ PER IL BAGAGLIO A MANO RYANAIR

Ma questo è il mese di un’altra novità per Ryanair, perché debuttano le nuove regole sul bagaglio a mano. Quello piccolo resta gratis, ma cambiano alcune misure. Per quanto riguarda la compagnia aerea irlandese, il bagaglio piccolo che si può portare a bordo resta gratis, riponendo sotto il sedile di fronte al proprio. Sono due le dimensioni massime consentite: per quanto riguarda lo zaino sono 40 x 20 x 25 cm, invece per borsa o custodia per laptop 25 x 20 x 40 cm. In alternativa, ci sono tariffe Regular o Flex Plus per avere il bagaglio a mano da sistemare nella cappelliera, a patto che non superi i 10 chili e le misure 55 x 40 x 20 cm.

Con la tariffa Regular si può avere il posto prenotato, ma solo in alcune file, ovunque invece co Flexi Plus. Tra i vantaggi offerti anche l’imbarco prioritario e il check in gratis in aeroporto, oltre che via app e sito web. A tal proposito, da maggio sarà obbligatorio per chi viaggia con Ryanair di usare l’applicazione per check in e carta d’imbarco digitale, altrimenti si dovrà pagare una penale che arriva fino a 60 euro in aeroporto. Ammonta fino a 70 euro per il bagaglio a mano che supera le dimensioni sopracitate.