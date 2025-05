Ryanair cambia le regole per il check-in e la carta d’imbarco, ma attenzione: molte delle notizie che circolano in rete sono fuorvianti o del tutto sbagliate.

In questi giorni non si parla d’altro. I social sono pieni di post allarmistici, i gruppi dedicati ai viaggiatori si scatenano e, come sempre, tra una condivisione e l’altra, è facile perdere di vista la realtà dei fatti.

Stavolta al centro della discussione c’è Ryanair, la compagnia aerea low cost più famosa d’Europa, che effettivamente ha annunciato un importante cambiamento. Però, è bene mettere subito in chiaro una cosa: molte delle notizie che circolano sono delle fake news. I cambiamenti ci saranno ma non bisogna spaventarsi.

Cosa cambia Ryanair e quando

Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 3 novembre 2025. Questa data non è casuale, coincide con l’inizio della stagione invernale della compagnia irlandese, quando di solito vengono introdotte modifiche operative e piccoli o grandi aggiornamenti nei servizi offerti. Ecco perché, almeno per ora, chi viaggia con Ryanair può ancora scegliere se stampare la carta d’imbarco o tenerla in formato digitale. Ma da novembre 2025 in poi, senza l’App ufficiale, si rischierà davvero di restare a terra.

Il cambiamento consiste proprio in questo: dal 3 novembre 2025 il check-in potrà essere effettuato esclusivamente tramite l’App mobile Ryanair, e anche la carta d’imbarco sarà disponibile solo in formato digitale. Questo significa che non sarà più possibile scaricarla in PDF da stampare a casa o presentarla da desktop. Una scelta che la compagnia giustifica con la necessità di semplificare le operazioni d’imbarco, ridurre i tempi e, chiaramente, tagliare ulteriormente i costi.

Senza ombra di dubbio, per chi è abituato a viaggiare spesso e ha già una certa dimestichezza con le app, questo cambiamento non rappresenterà un grosso ostacolo. Tuttavia, per molti altri — in particolare le persone anziane, chi non ha familiarità con gli smartphone o chi si trova a viaggiare in zone con poca connessione — la questione si fa un po’ più complicata. E proprio qui nascono le polemiche, i dubbi e le mezze verità che stanno rimbalzando online.

Va detto che Ryanair non è nuova a decisioni drastiche. La sua politica commerciale è sempre stata molto aggressiva, e ogni volta che cambia qualcosa, lo fa con l’intento di spingere l’utente verso un utilizzo sempre più automatizzato e digitale dei suoi servizi. Però, come spesso accade, la comunicazione non è stata chiarissima fin da subito. Alcuni blog e testate hanno riportato la notizia in modo frettoloso, senza sottolineare che la nuova regola scatterà solo a novembre 2025.

Ci sono state notizie del tutto fasulle che parlavano di multe in caso di perdita del volo o che riguardavano i bagagli. Così, molti utenti si sono allarmati inutilmente, pensando che da un giorno all’altro non avrebbero più potuto volare se non scaricando subito l’app.

La realtà, per ora, è più tranquilla. C’è tempo, c’è modo di prepararsi e, soprattutto, di informarsi bene. Chi prenota un volo nei prossimi mesi può ancora procedere come ha sempre fatto. E quando arriverà novembre, bisognerà semplicemente avere l’app installata sul proprio telefono e utilizzarla per completare il check-in. Niente panico, insomma. Ma neppure da sottovalutare: perché chi viaggia con Ryanair sa bene che basta una piccola dimenticanza per vedersi applicare costi extra o, peggio, perdere il volo.

In definitiva, il consiglio è uno solo: attenzione alle fake news e alle interpretazioni troppo affrettate. Le regole cambiano, è vero, ma non da oggi. Prepararsi per tempo è la chiave per continuare a viaggiare senza intoppi, evitando brutte sorprese all’ultimo minuto.