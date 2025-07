Ryanair annuncia più spazio per il bagaglio a mano. Cambia la vita dei viaggiatori low cost

Novità importanti per chi viaggia spesso con Ryanair e ama muoversi leggero. La compagnia aerea irlandese ha ufficializzato un aumento delle dimensioni consentite per il bagaglio a mano gratuito.

Una decisione che arriva sulla scia delle pressioni politiche europee, mirate a rendere più trasparenti e uniformi le regole sul trasporto aereo all’interno dell’Unione. Ma vediamo bene i dettagli.

Vacanze 2025, attenzione sono i dieci paesi meno sicuri al mondo. Non lo avresti mai detto

Le novità sul bagaglio a mano

La modifica è significativa: il bagaglio personale che ogni passeggero può portare a bordo passerà da 40 x 25 x 20 cm a 40 x 30 x 20 cm. Un cambiamento apparentemente minimo ma che in realtà regala ben 4 litri in più di spazio, passando da 20 a 24 litri di volume. Per molti passeggeri, soprattutto quelli abituati a viaggiare per periodi brevi o nel weekend, si tratta di un piccolo ma sostanziale vantaggio.

AGRITURISMO/ La vacanza tra natura e gusto che premia il Veneto

La mossa Ryanair non è isolata. Si inserisce all’interno di un più ampio processo normativo avviato dal Parlamento Europeo che mira a regolamentare in modo uniforme i critieri relativi ai bagagli a mano.

Le nuove direttive, attualmente ancora in fase di approvazione, prevedono che i passeggeri possano portare gratuitamenete a bordo un collo personale e un piccolo trolley a patto che non superino i 100 cm di dimensioni totali (somma di altezza, larghezza e profondità) e i 7 kg di peso.

Anche se il testo dovrà ancora superare il vaglio degli Stati membri e sarà soggetto a negoziazioni, le principali compagnie aeree (tra cui appunto Ryanair) si stanno già adeguando in anticipo. L’associazione Airlines for Europe che riunisce molte delle compagnie operative nel continente, ha fatto sapere che tutte le sue affiliate implementerenno le nuove misure entro la fine dell’estate 2025.

E' considerato il balcone d'Italia: luogo incantevole per la tua estate

La dichiarazione di Ryainar

Ryaniair ha dichiarato che l’adeguamento entrerà in vigore “nelle prossime settimane” non appena saranno aggiornati i sitemi di controllo nel terminal. Un portavoce della compagnia ha spiegato che l’obiettivo è semplificare la vita ai viaggiatori, soprattutto coloro che già possiedono un bagaglio idoneo secondo le nuove misure.

Il cambiamento è accolto positivamente anche dalle associazioni dei consumatori e e dai sostenitori della mobilità equa. Le nuove regole dovrebbero infatti mettere fine alle numerose polemiche sulle tariffe “a sorpresa” applicate ai bagagli troppo grandi o fuori standard, così da garantire un approccio più trasparente e paritario tra tutte le compagnie aeree.

Per ora resta qualche incognita sulla piena attuazione della normativa, ma l’annuncio di Ryanair segna un importante passo avanti. E per milioni di passeggeri abituati a viaggiare con poco, ma ben organizzato, quei 5 cm in più potrebbero davvero fare la differenza.