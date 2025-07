Paura sul volo Ryanair da Palma di Maiorca a Manchester: i passeggeri evacuati a causa dell'accensione della spia antincendio, poi rivelatasi falsa

Sono stati attimi di panico quelli vissuti dai passeggeri del volo Ryanair che nella tarda notte di ieri sarebbero dovuti decollare dall’aeroporto di Palma di Maiorca per raggiungere poche ore più tardi quello di Manchester, costretti a evacuare in fretta e furia il velivolo dopo che è scattato l’allarme antincendio: complessivamente, si sarebbero registrati almeno 18 feriti, tutti – fortunatamente – in modo lieve e poco dopo i passeggeri hanno potuto imbarcarsi su di un altro mezzo.

Million Day di oggi 5 luglio 2025/ L’estrazione dei numeri vincenti delle ore 20:30

L’incidente del volo Ryanair, secondo le prime ricostruzioni, risalirebbe grosso modo alla mezzanotte tra ieri e oggi quando il Boeing 737 era pronto al decollo sulla pista di partenza di Palma di Maiorca: proprio il quel momento la spia che indica un incendio a bordo è scattata e – da protocollo – l’equipaggio ha esortato tutti i passeggeri a mettersi in salvo; mentre nelle operazioni di evacuazione (soprattutto a causa dell’ovvia paura) alcuni passeggeri sono rimasti lievemente feriti.

Piacenza: arrivano le 'ronde islamiche'/ "Servono per allontanare giovani dalla delinquenza con la religione"

La nota di spiegazioni di Ryanair: “L’allarme antincendio era falso, scattato per errore”

Ovvio e immediato l’intervento dei paramedici, della guardia civile spagnola e dei vigili del fuoco, mentre i passeggeri del volo Ryanair sono stati messi in salvo all’interno del terminal e poi – in mattinata, attorno alle 7:05 – gli è stato offerto un volo sostitutivo per raggiungere Manchester, pur con sette ore di ritardo: dei 18 feriti, solamente sei sono stati trasportati in ospedale, ma sembra che complessivamente nessuno abbia riportato ferite gravi.

Poco dopo, poi, è arrivato anche un comunicato da parte della stessa Ryanair che ha spiegato che l’allarme antincendio si sarebbe rivelato “falso”: l’azienda ha spiegato che i passeggeri sono stati evacuati usando “gli scivoli gonfiabili” e nel corso di questa delicata operazione “un numero ristretto (..) ha riportato lievi ferite”, in larga parte “distorsioni alla caviglia”; scusando poi subito dopo per “qualsiasi inconveniente causato” dal falso allarme.

Mara Favro: sul corpo molte fratture/ La perizia: "Impossibile determinare se sia un omicidio o un suicidio"

Il video dell’evacuazione dei passeggeri del volo Ryanair da Palma di Maiorca a Manchester