Ryanair, sito ko: problemi con app e linea Vodafone/ Disservizi nel check-in

Il sito della compagnia aerea Ryanair sta presentando problemi da alcune ore, come testimoniano numerosi utenti online. In particolare, le maggiori difficoltà si sono palesate tanto dagli accessi attraverso l’apposita app per smartphone e altri dispositivi, quanto mediante linea Vodafone, soprattutto nella fase di check-in. Al momento la compagnia aerea non ha ancora fornito riscontri circa queste problematiche, mentre nell’universo web si moltiplicano con il passare dei minuti le segnalazioni, a conferma di come il disservizio stia producendo numerosi grattacapi a coloro che hanno necessità di viaggiare.

Anche il portale “Bufale.net” dà conferma del disguido e precisa che “da un lato non funziona il sito Ryanair, dall’altro i problemi pare si verifichino anche con l’app, specialmente per gli utenti che sono connessi al web tramite rete Vodafone. Dal nostro punto di vista, confermiamo che il messaggio di errore venga a galla nello specifico quando si arriva al check-in”.

RYANAIR, SITO KO: LE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI

Sui social media, in relazione alle segnalazione degli utenti sui problemi rilevati sul sito Ryanair e sull’app omonima, si leggono diversi commenti: “Il vostro sito alla sezione check-in non funziona. È da ieri pomeriggio che provo ad effettuare il check-in e non carica nemmeno la pagina, l’app ancora peggio. Come bisogna regolarsi?”. E, ancora: “Che gestore telefonico avete? Io ho lo stesso problema e sono con Vodafone. Il call center Ryanair mi ha detto che non hanno problemi. Wind ad esempio entra tranquillamente nel sito e nell’app“. C’è anche chi sottolinea che “in qualche modo la dovranno risolvere la questione. Io ho chiamato sia Ryanair che Vodafone ed entrambi avevano avuto già tante segnalazioni. Comunque con gli altri gestori riescono ad entrare”.

Si attendono sviluppi, dunque, in merito a questa situazione legata alla connessione e alla navigazione difficoltosa nel portale di Ryanair, nella speranza che l’emergenza rientri quanto prima e consenta ai passeggeri di prenotare regolarmente il proprio volo.



