Rym Saidi, Madre Natura Ciao Darwin 7/ Lato B in primo piano, delirio in studio!

Pubblicità

Rym Saidi scende le scale di Ciao Darwin 7 con la tipica eleganza e sensualità di Madre Natura. Come sempre, Luca Laurenti, interrompe il siparietto tra Paolo Bonolis e la protagonista della serata, il cui ruolo è appunto interpretato dalla modella di origini tunisine. Il pubblico in studio impazzisce per la bellezza di Rym Saidi, che svela anche una parlantina abbastanza sciolta in italiano. “Che cosa mi piace mangiare? I dolci italiani!”. Luca Laurenti, vestito da cuoco francese, scoppia a ridere. Bonolis gli suggerisce la preparazione di un dolce per conquistare Madre Natura, ma Luca Laurenti evidentemente non ha le idee chiare: “Io dico e faccio…cassate!”. “Vada, vada… vada a fare le cassate”, ironizza un vulcanico Bonolis. Siparietto simpatico e prolungato tra il conduttore e Rym Saidi, il cui lato B ripreso in primo piano fa alzare in piedi il pubblico maschile. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Pubblicità

Rym Saidi, foto da record su Instagram

Rym Saidi protagonista a Ciao Darwin 7 – La Resurrezione. La modella di origini tunisine indossa i panni di Madre Natura nella terza puntata della settima stagione del programma, riproposta in replica nel sabato sera di Canale 5. La showgirl vanta numeri da capogiro su Instagram, con 1,3 milioni di follower e scatti mozzafiato. Gli stessi che l’hanno lanciata nel mondo dello spettacolo e della moda, dove ha conseguito il titolo di ottava donna più belle del pianeta secondo il magazine “World Actuality”. Sono tanti altri i riconoscimenti ottenuti da Rym Saidi nel corso della sua carriera, con vittorie in vari concorsi e sfilate in tutto il mondo. Nella puntata di questa sera la rivedremo all’opera come Madre Natura, i fan sono in trepidante attesa. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Pubblicità

Rym Saidi: “Madre Natura ruolo gratificante”

Rym Saidi è riuscita a farsi notare dal pubblico italiano pochi anni fa. La modella è diventata infatti Madre Natura nel corso della terza puntata di Ciao Darwin 7, in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 6 giugno 2020. Classe ’86, Rym è una delle poche mamme che hanno ricoperto quel ruolo all’interno del programma. “Diventare madre è stato uno dei momenti più difficili ma più gratificanti della mia vita“, ha detto tempo fa a Vogue, “Bella è il regalo più grande che potessi ricevere”. Ed eccola in una foto la piccola Bella, nata dal matrimonio fra la modella e il marito Wissam Breidy, “La mia bellissima regina”, come scrive la mamma. Uno sguardo fiero e sorridente, tanta voglia di giocare con gli specchi in compagnia di Rym. Clicca qui per guardare la foto di Bella Breidy. Negli ultimi mesi poi le cose sono cambiate a casa di Rym. La famiglia si è allargata ed è arrivata anche la piccola Sophia. “Non posso credere che questo scatto è stato fatto solo pochi giorni fa”, scrive ancora la modella su Instagram, “pazzesco di come crescano così in fretta. In quel momento ero incinta di 5 mesi di Sophia”.

Rym Saidi, Madre Natura: un post pieno d’amore e preoccupazione

Rym Saidi è una mamma molto attenta, anche se il pubblico italiano la conosce per lo più come Madre Natura. Nei giorni scorsi, la modella ha scritto un lungo post pieno d’amore e preoccupazione. “Scrivo questo messaggio con la bocca amara e le lacrime agli occhi, fino al punto che riesco a malapena a vedere lo schermo del mio telefono”, rivela, “lontano da te Wissam Breidy [il marito, ndr] e lontano dalla mia famiglia. Qui a casa da sola con le mie due bambine. Non possiamo ricevere o visitare altre persone. L’unico desiderio che posso esprimere è di essere di nuovo con te. Non so per quanto ancora dovremo stare separati, ma non posso dirti che mi manchi così tanto da non riuscire a respirare. Per favore, portaci da te se non puoi venire da noi. Le tue figlie hanno bisogno di te e anche io“. Un testo lungo che si trasforma poi in appello a tutte le famiglie, affinchè il Coronavirus possa non spezzare i legami. E nella speranza che i bambini di tutto il mondo possano vivere i mesi estivi con gioia e tanto amore.

Foto, il messaggio commovente

Foto, la piccola regina

Visualizza questo post su Instagram My beauty queen ❤❤💙💙. Un post condiviso da Rym Saidi Breidy ريم السعيدي (@rymsaidi) in data: 3 Giu 2020 alle ore 3:44 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA