S. Messa Vergine Maria di Guadalupe/ Diretta video: Papa concede indulgenza plenaria

Alle ore 11 Papa Francesco presiede in Basilica di San Pietro la Santa Messa per il 125esimo anniversario dell’Incoronazione della Beata Vergine Maria di Guadalupe: sarà possibile seguire il tutto in diretta tv su Tv2000 e in video streaming con il consueto canale YouTube di Vatican News. È la prima delle tante celebrazioni che in Vaticano preparano il Santo Natale del Signore, con un’attenzione in più quest’anno purtroppo per la presenza di fedeli date le stringenti regole anti-Covid: «la partecipazione alle celebrazioni sarà molto limitata, con fedeli individuati secondo le modalità usate nei mesi scorsi, nel rispetto delle misure di protezione previste e salvo variazioni dovute alla situazione sanitaria», ha ricordato ieri la Sala Stampa vaticana dando anche una seconda importante notizia legata ai festeggiamenti per la “Morenita”, patrona di tutti i popoli di lingua spagnola e stretta protettrice di tutti i migranti che cercano di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti. Diversamente dalla tradizione che di norma vede richiamare in Messico almeno 20 milioni di pellegrini per rendere omaggio alla Virgen de Guadalupe, la pandemia globale rende assai più “stringente” la celebrazione del 125esimo anniversario dell’Incoronazione: per questo motivo, Papa Francesco in accordo con la Penitenzieria Apostolica ha esteso l’indulgenza plenaria ai fedeli tutto il mondo che celebreranno da casa oggi la Madonna di Guadalupe. «Consapevoli che la devozione alla ‘Virgen Morena’ va oltre i nostri confini – ha scritto il Cardinale Aguiar Retes, arcivescovo di Città del Messico – il Santo Padre ha ritenuto opportuno offrire questa indulgenza a tutti i fedeli cattolici del mondo perché si uniscano alla nostra celebrazione aderendo ai requisiti dell’Indulgenza. Auguro al nostro popolo pellegrino, che dal profondo del suo cuore ferito cerchi il conforto, la protezione e la tenerezza di Nostra Madre Santissima, approfitti di questa grazia che Papa Francesco ci ha concesso e che si estende ai fedeli defunti».

L’INDULGENZA PLENARIA: COME OTTENERLA

E così seguendo la diretta in video streaming e tv della Santa Messa celebrata da Papa Francesco – per l’occasione dall’Altare della Cattedra di San Pietro – sarà possibile ricevere l’indulgenza plenaria anche stando semplicemente a casa: le condizioni poste dalla Penitenzieria sono semplici e chiare, occorrerà venerare una Sacra Immagine della Madonna di Guadalupe e, soprattutto, seguire le Messe celebrate nel Santuario messicano tramite i mezzi di comunicazione (radio, televisione e diretta streaming, qui a fondo pagina il collegamento), oltre alle solite condizioni (preghiere secondo le intenzioni del Papa, Confessione e Comunione appena possibile). L’Anno Giubilare Guadalupano indetto per il 125esimo anniversario dell’Incoronazione avvenuta il 12 dicembre 1895 doveva concludersi il 12 ottobre scorso, ma Papa Francesco proprio per le particolari condizioni dell’anno 2020 passato praticamente in totale pandemia aveva deciso di prolungare fino al 12 ottobre 2021 il Giubileo speciale. «Lasciamo che quest’anno sia la Madonna a visitarci nelle nostre case. Apriamo le nostre porte a lei e solleviamo i nostri cuori affinché ci benedica e ci copra con il suo manto. Che Nostro Signore Gesù Cristo e la Sua Santissima Madre, Santa Maria di Guadalupe, continuino ad accompagnarci e a benedirci in questo cammino così doloroso per tutto il popolo di Dio pellegrino nella nostra arcidiocesi e in tutto il mondo», è l’auspicio espresso dal Cardinale arcivescovo di Città del Messico.





