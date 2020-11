S.W.A.T. 3, anticipazioni episodio 21 novembre: chi ha rapito Zane?

S.W.A.T. 3 sta per volgere al termine dopo una lunga cavalcata su Rai2 fatta da un episodio singolo in tandem con Bull 4 e Criminal Minds 15, ultima stagione. Ad aprire le danze sarà proprio il team della serie americana che presto prenderà il via in Patria con la quarta stagione (che in Italia dovrebbe arrivare in primavera) con l’episodio numero 16 dal titolo “A prova di bomba” proprio ad un passo dal finale. Cosa vedremo e cosa succederà questa sera? Durante una festa, viene rapito Zane. La S.W.A.T. scopre che Joel Powel, un suo vicino di casa, è ossessionato dal ragazzino. In realtà, è il suo padre biologico ma questo non migliora la sua situazione, cos’altro vedremo questa sera e come andranno avanti le cose in questo nuovo episodio?

HONDO IN CRISI PER UN RAPPER?

In S.W.A.T. 3, Nichelle e Hondo hanno avuto la loro prima discussione quando quest’ultimo è stato “invitato” a dare una mano nella creazione del centro comunitario ma quando ha scoperto di non essere lo scopo dell’evento tutto è cambiato. Hondo ha scoperto che Nichelle ha invitato il rapper FarKrai per parlare con i bambini e questo crea una grossa tensione perché quest’ultimo ha scritto una canzone sull’uccisione dei poliziotti. Da allora si è evoluto e ha restituito milioni di dollari alla comunità, ma FarKrai continua a frequentare gli stessi pezzi grossi che frequentava quando era piccolo. Come finirà questo scontro al vertice? La risposta arriverà solo questa sera in questo nuovo episodio ad un passo dal finale previsto per il mese prossimo proprio su Rai2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA