S.W.A.T. 3/ Anticipazioni episodio 31 ottobre: tre vittime e.. un assassino?

S.W.A.T. 3, anticipazioni episodio oggi, 31 ottobre: tre vittime e.. un assassino?

Mancano sette episodi e, quindi, sette settimana per assistere al finale di S.W.A.T. 3 che ci farà compagnia ormai fino al periodo natalizio che solitamente la tv dedica a programmi e repliche soprattutto legate a film e intrattenimento che sono legati al Natale. La serie torna in onda oggi, 30 ottobre, con un singolo episodio alle 21.10 dal titolo ‘Un buon cuore’ in cui il team SWAT cerca un collegamento tra le vittime apparentemente non collegate di un uomo armato solitario che prende di mira le donne. Sarà da qui che inizieranno le indagini del team che dovranno occuparsi di questo misterioso uomo dopo le tre vittime colpite da 30 colpi. La squadra arriva per indagare e porta a casa già il primo sospetto in crisi perché ha recentemente perso la custodia dei suoi figli. Una delle vittime era un avvocato che ha supervisionato il caso.

Hondo conteso tra due donne in S.W.A.T. 3?

Che sia proprio lui l’uomo che stanno cercando? La temperatura in S.W.A.T. 3 si alza subito quando al distretto giura di non essere stato coinvolto in nulla di illegale e di non aver fatto del male a nessuno. In pochi minuti l’alibi conferma la sua innocenza. Insieme alla trama orizzontale, come sempre c’è la vita dei suoi protagonisti ad intrigare il pubblico e proprio nell’episodio di questa sera le cose per Hondo non si mettono bene quando la vecchia fiamma dell’agente si presenta al distretto chiedendo novità sulla nuova signora di Hondo e se le cose tra loro sono davvero serie tra loro. La risposta le piacerà?



