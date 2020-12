S.W.A.T. 3/ Anticipazioni episodio oggi, 11 dicembre: chi sono Bonnie e Clyde?

S.W.A.T. 3, anticipazioni episodio oggi, 11 dicembre

Una coppia di ladri terrà impegnati i nostri investigatori questa sera su Rai2 nel nuovo episodio di S.W.A.T. 3. La serie firmata da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan si avvia verso il finale di questa stagione con la promessa di tornare con i nuovi episodi della quarta già il prossimo anno, molto probabilmente a gennaio, sempre su Rai2. L’ultimo episodio andrà in onda sabato prossimo, il 19 dicembre, ma fino ad allora la squadra dovrà vederla con un inseguimento alla ricerca di una coppia di ladri alla Bonnie e Clyde. A quanto pare i due ladri sono alla ricerca di una serie di pezzi rari dal grande valore ma quale sarà il loro prossimo colpo e cosa faranno i ragazzi della SWAT? Intanto, Hondo e Darryl sono sorpresi quando si presenta alla porta l’ex ragazza di quest’ultimo per far visita al figlio. Cos’altro vedremo nel nuovo episodio in onda oggi?

S.W.A.T. 3 a caccia di ladri e non solo, come finirà?

S.W.A.T. 3 aprirà le danze della serata crime di Rai2 con l’episodio numero 20 dal titolo Scacco Matto in cui sentiremo ancora parlare di furti e questioni personali. In particolare, l’episodio si concentrerà proprio sui due ladri che sono finiti per errore in un selfie della loro ultima vittima, John Doe. Il team ora sa che aspetto hanno e potrebbe visualizzare l’immagine attraverso il riconoscimento facciale e così è stato. In seguito i due vengono identificati come Beau Walker e Harper Kerris, una coppia di ladri già ricercata per aver sparato al bar dove lavorava quest’ultimo. Beau aveva preso parte a un furto di alcuni pezzi che valevano un milione di dollari ciascuno e aveva due soci ma quando loro hanno deciso di tagliarlo fuori quando è andato in prigione, tutto è cambiato. Quale sarà la loro prossima missione? A quanto pare la coppia darà la caccia a Reese per ucciderlo e mettere le mani su quei pezzi ma…



