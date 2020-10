S.W.A.T. 3, anticipazioni episodio oggi, 24 ottobre: Missione Tokio

Tutto è pronto per il ritorno in onda di S.W.A.T. 3 e in questo primo sabato di restrizioni e di coprifuoco, sembra che l’unico modo per passare il sabato sera sia proprio con la tv e con la serata crime pensata da Rai2 per il proprio pubblico. Il nuovo episodio della serie, il numero 13 di questa stagione in onda, dal titolo ‘Missione Tokio’ porterà la SWAT in azione con un sicario e guardia fidata del capo di un clan, i Nozawa. L’uomo in questione è Koji Kimura e scopriremo presto che la squadra dovrà occuparsi del suo trasferimento in Giappone con tutto quello che questo significa visto che il sicario riesce a scappare proprio durante il trasporto in carcere. A quel punto il nostro team non può rientrare negli Usa e così decide di fermarsi in Giappone proprio per aiutare la polizia locale a riacciuffare il losco individuo. Cos’altro succederà in questo episodio?

UN SICARIO IN FUGA IN S.W.A.T 3, HONDO E I SUOI A CACCIA DI…

S.W.A.T. 3 questa sera porterà il pubblico di Rai2 in Giappone a caccia di un sicario evaso Hondo, Deacon, Tan e il comandante Hicks si impegnano in una caccia all’uomo rimanendo a Tokyo. Di ritorno a Los Angeles, il resto della SWAT cerca i contatti che il criminale ha coltivato mentre si nascondeva negli Usa. L’ispettore viene a sapere che il sospetto sta progettando di trovare il suo capo e ucciderlo in un hotel locale e così tocca ad Hondo e ai ragazzi precipitarsi sul posto quando iniziano gli spari. Proprio quando hanno messo all’angolo il loro sospetto ecco che un volto di scena lascia tutti senza fiato, soprattutto Deacon. Ma cosa farà di preciso il sospetto per riuscire a sfuggire dalle mani della squadra e come faranno a trovarlo adesso che sembra un cane sciolto e senza alcuna meta fissa? La risposta arriverà questa sera nel prime time di Rai2 quando la serie tornerà in onda con un singolo episodio per la gioia dei fan.



