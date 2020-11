S.W.A.T. 3, anticipazioni episodio oggi, 28 novembre: Ryan Hurst guest star

Ryan Hurst, il mitico Beta di The Walking Dead, sarà tra le guest star di S.W.A.T. 3 in onda oggi, 28 novembre, su Rai2. Toccherà proprio ad uno dei protagonisti della serie AMC calarsi nei panni di Luca Terry nell’episodio numero 17 del crime action americano dal titolo Hotel L.A. in cui il team si troverà ad indagare su un nuovo caso. S.W.A.T. 3 aprirà le danze a partire dalle 21.10 lanciandosi nella protezione di un hotel pieno di civili quando una missione della task force andrà male. A mettere a rischio i civili sono i leader di una banda di pericolosi malviventi quando si sparpagliano nell’edificio a caccia di una via di fuga che possano portarli in salvo. Ma cosa ne sarà del team a quel punto? Le cose si complicheranno quando gli sforzi di Luca per coordinare la missione della fallisono quando proprio Terry (Ryan Hurd), reporter freelance passa oltre le linee di polizia per girare alcuni filmati.

Hondo e il team dovranno salvare dei civili ma..

Nel nuovo episodio di S.W.A.T. 3 Hondo viene informato che Anna, una donna delle pulizie, in hotel è stata presa in ostaggio. Gli viene anche detto che un miliardario si trova nel parco dell’hotel. Dopo aver valutato rapidamente le loro opzioni, Luca e Hicks guardano le telecamere dell’hotel mentre Hicks chiede loro di dividersi in squadre da 3 per cercare di entrare nella struttura e scoprire come mettere con le spalle al muro i malavitosi chiusi dentro. Hondo e il suo team incontrano un altro dipendente, il marito di Anna, che mostra loro dei segni con un pennarello sul muro e una traccia di briciole di pane. Forse la donna ha voluto lasciare loro un messaggio per aiutarli?



