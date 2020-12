S.W.A.T. 3/ Anticipazioni episodio oggi, 4 dicembre: Hondo pronto a salvare Buck

S.W.A.T. 3, anticipazioni episodio oggi, 4 dicembre

Siamo ormai agli sgoccioli di S.W.A.T. 3 che continua ad andare in onda su Rai2 e che anche questa sera ci attende a partire dalle 21.10 con l’episodio numero 18. Cosa ne sarà della nostra squadra e quale sarà il caso di cui dovrà occuparsi? Hondo e il team SWAT corrono per salvare Buck, il loro ex capo unità, perché temono che abbia intenzione di farsi del male. I flashback rivelano la ricerca di Buck, che coincide con una delle missioni più brutali del team, poiché ogni membro riceve consulenza e discute le indicibili difficoltà mentali ed emotive inerenti al lavoro in SWAT. Chris ha parlato con un terapista dicendo che qualcosa è andato storto e tutto è iniziato con Hondo che stava cercando Buck portando con sé sia Deacon che Street. Ma cosa stava succedendo davvero?

Cosa è successo a Buck? Hondo indaga e..

Prende il via da qui il nuovo episodio di S.W.A.T. 3 che andrà in onda oggi, 4 dicembre, su Rai2 a partire dalle 21.10 circa con il titolo “Uno di noi” in cui sembra proprio che i sospetti di Hondo siano ben fondati visto che Buck non si è mai ripreso dopo aver sparato a un adolescente nero disarmato per sbaglio seppur abbia cercato di superare i suoi errori in tutti i modi. È entrato in una società di sicurezza privata perché pensava che avrebbe portato ad una svolta per lui e invece così non è stato perché il capo della sicurezza lo aveva scelto solo per arrivare ad ex e attuali ufficiali della polizia di Los Angeles. Cosa succederà allora al nostro Buck e fino a dove si spingerà Hondo per salvarlo? Lo scopriremo solo in uno di questi ultimi episodi di stagione della serie.



