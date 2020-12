S.W.A.T. 3/ Anticipazioni episodio oggi, 5 dicembre: un detenuto è evaso e ora..

S.W.A.T. 3, anticipazioni episodio oggi, 5 dicembre

Doppio appuntamento con il crimine questa settimana visto che S.W.A.T. 3 andrà in onda anche questa sera dopo l’episodio di ieri in cui è successo nuovamente di tutto per il nostro team. L’appuntamento di oggi, 5 dicembre, è fissato con un episodio singolo dal titolo La lista nera in cui il team sarà chiamato a risolvere un altro caso, ma quale? Al centro delle ricerche della squadra ci sarà un detenuto evaso con l’intenzione di uccidere Tan e anche altri membri delle forze dell’ordine, gli stessi che lo hanno fatto finire in manette e che lo hanno rinchiuso in prigione anni fa. Chris si trova faccia a faccia con un problema altrettanto grave, quello della corruzione interna. A portare a galla il problema è l’arresto di un giovane che ottiene un pass gratuito per via del padre e delle sue conoscenze. Alonso si dirige alla stazione di polizia locale e ha chiesto dell’arresto di Jake la sera prima. Non è nel sistema e non è mai stato elaborato.

Hondo pronto per una serata di beneficenza?

Nel nuovo episodio di S.W.A.T. 3, Nichelle si ferma per prendere le chiavi di Hondo visto che hanno in programma di andare a un evento sul tappeto rosso quella sera ospitato da Othella Baker, la donna salvata dall’agente e che sta donando $ 1 milione in beneficenza. Pensava che sarebbero stati solo loro due, ma scopre che ha invitato i suoi genitori e ora vuole che inviti anche Winnie. Nel frattempo, Alonso va a rintracciare l’ufficiale che ha arrestato la notte prima che dovrebbe accogliere Jacob ma a quanto pare quello che troverà sono solo brutte notizie, ma quali? Lo scopriremo solo nell’episodio in onda questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA