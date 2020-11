S.W.A.T. 3/ Anticipazioni oggi, 14 novembre: chi ha rapito Ester?

S.W.A.T. 3, anticipazioni oggi, 14 novembre

Quindicesimo episodio per S.W.A.T. 3 che torna in onda questa sera su Rai2 con un singolo episodio dal titolo Al tappeto. La serie tv continua la sua corsa ad un passo dal finale, visto che questa stagione è composta solo da 20 episodi, più corta del solito per via del Coronavirus, e sembra proprio che la Rai voglia mandarla in onda completa fino al prossimo dicembre, a ridosso del Natale. Il team si prepara quindi ad affrontare un nuovo caso e, in particolare, ad attirare la loro attenzione sarà un rapimento. A finire nelle mani di alcuni malviventi è la moglie di un pugile cubano reo di aver affrontato un grande campione sul ring ma puntando sulla sua sconfitta. Proprio per convincerlo a perdere truccando l’incontro, gli uomini metteranno le mani su sua moglie e non solo, visto che la donna è incinta ed è all’ottavo mese di gravidanza.

Chi ha rapito Ester in S.W.A.T. 3?

Nell’episodio di S.W.A.T. 3 in onda oggi, il salvataggio che saranno chiamati a fare questa sera, quindi, è doppio, come andrà a finire? Prima dell’incontro Torres riceve la notizia che sua moglie era stata rapita, la donna incinta di sette mesi è stata rapita dal suo hotel. Deacon e Chris hanno subito cercato di rintracciare il colpevole ma sfortunatamente i video delle telecamere di sicurezza dell’hotel sono stati cancellati. Questo era un piano ben organizzato per rapire Esther. I suoi rapitori sapevano cosa stavano facendo ed erano anche abbastanza intelligenti da non chiedere soldi, volevano che Torres perdesse l’incontro e solo in quel modo avrebbe avuto indietro la moglie. Tutti però sapevano che questi rapitori avrebbero ucciso Esther nel momento in cui suo marito sarebbe salito sul ring e così la SWAT cercherà di trovarla prima del combattimento iniziando proprio dal controllare chiunque stesse facendo scommesse importanti sul combattimento e si sono imbattuti in alcuni membri della famiglia di Esther che la stavano cercando. Sono loro i colpevoli?



