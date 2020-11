S.W.A.T. 3/ Anticipazioni oggi, 7 novembre: Hondo in giro per…

S.W.A.T. 3, anticipazioni oggi, 7 novembre

Chi ha seguito la scorsa settimana la programmazione di Rai2 sa bene che SWAT 3 andrà in onda oggi proprio con l’episodio che sabato scorso è stato rimandato per via dell’omaggio a Gigi Proietti. I fan hanno apprezzato questo cambiamento perché era doveroso il ricordo e l’omaggio ad un grande artista italiano ma non c’è bisogno di dire che la Rai non ha annunciato il cambiamento nemmeno sui social lasciando pensare fino alla fine che fossero proprio le serie ad andare in onda con un singolo episodio. In realtà la guida di Rai2 lancia l’episodio numero 14 di S.W.A.T. 3 ma quello che dovrebbe andare in onda è il numero 13 dal titolo Io non ho paura in cui la squadra fa fuori un criminale in una sala massaggi e poi tornano alla base dove vengono a sapere che devono scortare il sospetto a Tokyo e quindi Hondo è costretto a salutare perché tornerà tra 36 ore.

Hondo alla volta di Tokyo in S.W.A.T. 3

Nel nuovo episodio di S.W.A.T. 3, quando i ragazzi arrivano a Tokyo gli viene detto che devono consegnare le armi ma proprio mentre loro sono a cena, il sospetto che hanno riportato scappa durante il trasporto. A quel punto Hondo e i suoi si offriranno di aiutare, riferendo alle loro controparti giapponesi che hanno ferito uno dei loro stessi ufficiali. Una mano di aiuto potrebbe arrivare quando incontrano un informatore che conosce bene il sospetto ma vuole che gli procurino qualcosa: una mazza che una volta possedeva e che è stata rubata e firmata da un famoso giocatore di baseball. Hondo non riesce nemmeno a credere che questa sia una richiesta reale ma alla fine dovrà piegarsi al dovere. Il resto lo scopriremo la settimana prossima quando la serie tornerà in onda su Rai2 sempre in tandem con l’ultima stagione di Criminal Minds e con Bull 4.



