S.W.A.T. 3/ Anticipazioni puntata 10 ottobre Rai 2: Hondo tra rapimenti e assassini

S.W.A.T. 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DI OGGI, 10 OTTOBRE

Ottime notizie in arrivo per i fan di S.W.A.T. 3, la serie tv crime del sabato sera di Rai 2. Secondo le ultime novità della programmazione sembra che gli episodi non si fermeranno come al solito ma che andranno avanti fino all’esaurimento della stagione e, quindi, fino al prossimo dicembre. Addolcita la bocca con questa dolce novità, dall’altra parte rimane un po’ di amaro dovuto al fatto che fino al 24 ottobre la serie sarà in onda al sabato con un doppio episodio e poi solo uno a settimana rallentando un po’ la sua corsa. Questo cambierà l’affetto dei fan? Siamo sicuri di no soprattutto alla luce delle anticipazioni dei nuovi episodi e, in particolare, di quelli in onda questa sera a partire dalle 21.20 circa, il nono e il decimo dal titolo ‘Le mani sinistre’ e ‘Il mostro‘. Cosa attende il nostro Hondo e i suoi compagni e quali saranno i casi in onda questa sera? La squadra SWAT unisce le forze a quelle della divisione Los Angeles Organized Crime per recuperare un ufficiale rapito durante un’operazione sotto copertura fallita. Inoltre, Chris ha difficoltà a incontrare e parlare con i genitori dell’ufficiale rapito quando le viene impedito di fornire loro alcuni dettagli dell’indagine. Cosa dirà loro e come farà a tenerli a bada in attesa di capire se e quando potrà a tornare l’ufficiale? Proprio quest’ultimo episodio è stato il finale di metà stagione negli Usa e questo significa che i colpi di scena non mancheranno sia nella vita privata che in quella lavorativa dei nostri protagonisti.

S.W.A.T. 3, I COLPI DI SCENA NON MANCHERANNO…

Cos’altro vedremo nei due episodi in onda questa sera di S.W.A.T. 3 e come finirà questo episodio? Nel secondo episodio, il compito del team SWAT sarà quello di fornire sicurezza a un signore della guerra minacciato da assassini determinati a farlo fuori prima che venga estradato dalla Corte penale internazionale. Inoltre, il padre di Hondo, Daniel Sr. (l’attore Obba ​​Babatundé), cerca di fare ammenda con sua madre, Charice (l’attrice Debbie Allen). Le cose si complicano anche per gli altri membri della squadra e, in particolare, Deacon esplora con riluttanza la terapia per sua figlia, Lila (l’attrice Amanda Lowe-Oadell). Poi c’è Jim Street, il fratello adottivo, Nate, è tornato. Nate ha bisogno di aiuto con un boss corrotto, ma come potrebbe influenzare Street? Proprio quest’ultimo episodio è stato il finale di metà stagione negli Usa e questo significa che i colpi di scena non mancheranno sia nella vita privata che in quella lavorativa dei nostri protagonisti. Cos’altro vedremo nei due episodi in onda questa sera e come finirà questo episodio al cardiopalma?



