S.W.A.T. 3/ Anticipazioni puntata oggi, 17 ottobre Rai 2: Poliziotto cattivo o buono?

S.W.A.T. 3, anticipazioni puntata oggi, 17 ottobre: Poliziotto cattivo o buono?

S.W.A.T. 3 torna in onda questa sera su Rai 2 con un doppio episodio che sicuramente i fan apprezzeranno. La serie rimarrà in onda fino al finale di stagione mentre negli Usa sta per prendere il via la confermatissima stagione numero quattro, come andranno le cose? La serata crime è sempre la più attesa dal pubblico della tv pubblica che anche oggi si piazzerà davanti allo schermo per guardare gli episodi dal titolo ‘Poliziotto cattivo’ e ‘Poliziotto buono’ che negli Usa sono andati in onda a gennaio di quest’anno. A distanza di quasi un anno rispetto alla messa in onda originale, finalmente S.W.A.T. 3 porterà sullo schermo due episodi con al centro un’inaspettata proposta che riguarderà Deacon Kay. Il predecessore di Hondo si presenterà alla centrale operativa proprio con una proposta d’affari per lui e, in particolare, gli chiederà di far parte della sua agenzia privata. Rimarrà nella squadra lontano dalla posizione che conta o alla fine piegherà la testa e dirà di sì andando via per sempre? Il segreto di Ruzek e Burgess inizia ad avere gravi implicazioni per il loro lavoro di polizia.

Chi sta commettendo le rapine in città in S.W.A.T. 3?

Una serie di atti vandalici mortali fa aumentare le tensioni nel quartiere insulare di Canaryville. Rimarrà nella squadra lontano dalla posizione che conta o alla fine piegherà la testa e dirà di sì andando via per sempre? Il segreto di Ruzek e Burgess inizia ad avere gravi implicazioni per il loro lavoro di polizia.Una serie di atti vandalici mortali fa aumentare le tensioni nel quartiere insulare di Canaryville. Atwater cerca di raggiungere suo fratello, ma lo spinge solo più lontano. Come se questo non bastasse, in S.W.A.T. 3 è arrivato il momento di grandi scoperte visto che la squadra alla fine ha appreso che gli uomini usati nelle rapine erano stati costretti a portare a termine la loro missione da una donna di nome Rachel che li avrebbe contatti in prigione e avrebbe promesso di sposarli nel momento in cui avrebbero dimostrato il loro amore. L’unica prova di cui aveva bisogno era che eseguissero una rapina ma nessuno era ancora riuscito a capire che venivano usati tutti per la stessa cosa e che non erano speciali. Toccherà alla squadra alzare il velo su quello che sta succedendo a cominciare dal fatto che la donna non si chiama nemmeno Rachel, cos’altro scopriranno negli episodi in onda questa sera? Le altre risposte arriveranno solo questa sera quando S.W.A.T. 3 tornerà in onda su Rai2 regalando al pubblico nuove tensioni con gli episodi che negli Usa hanno dato il via alla seconda parte di stagione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA