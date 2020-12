S.W.A.T. 3/ Anticipazioni ultimo episodio oggi, 19 dicembre: narcotrafficanti a L.A.

S.W.A.T. 3, anticipazioni ultimo episodio oggi, 19 dicembre

Anche la corsa di S.W.A.T. 3 si concluderà questa sera proprio come quella di Criminal Minds 15. A partire dalle 21.10 circa andrà in onda l’ultimo episodio della serie in coppia con gli ultimi del crime per poi far calare il sipario per un bel po’. Al momento, infatti, non si sa quando andrà in onda il seguito di S.W.A.T. su Rai2 ma sicuramente i nuovi episodi non arriveranno prima della prossima primavera se non in autunno. Naturalmente molto dipenderà dalla pandemia in corso che in ogni momento può mettere a rischio le produzioni in corso e quindi spingere la Rai ad optare per un piano B e quindi le serie tv americane. Prima di allora, però, faremo i conti con il finale di questa sera, un ultimo episodio dal titolo El Diablo in cui la SWAT cerca un gruppo di trafficanti di droga che si schianta con un aereo e che sembra ormai disperso in quel di Los Angeles, come andrà a finire per loro?

Un aereo si schianta e l’ultima missione finisce male?

Nell’ultimo episodio di S.W.A.T. 3, la DEA si è rivolta alla SWAT per una missione congiunta per via di alcune indagini su Nelo Venegas, noto anche come El Diablo, che era il capo del cartello della droga El Septimo e il cartello stesso era noto per aver portato eroina negli Stati Uniti ma fino ad ora non si sono mai trovate le prove di tutto questo. Il cartello è stato molto attento nei suoi rapporti con gli Stati Uniti e quindi la DEA sapeva solo che stavano spostando una spedizione grazie a un federale ma quando il momento arriva di fare la propria mossa, le cose non vanno come previsto. La DEA stava per effettuare un raid e lo SWAT doveva fungere da supporto ma tutto va storto quando l’aereo che trasportava la droga e che tutti stavano aspettando, si è schiantato al suolo in quel di Los Angeles. Come andrà a finire questa volta per il team?



