S10, Olanda: chi è? Eurovision 2022/ Con il brano “De Diepte” va in finale e…

S10 porta in finale l’Olanda all’Eurovision 2022 con il brano “Die diepte”

S10 è una giovanissima cantante olandese di 22 anni e rappresenta i Olanda all'Eurovision 2022 con il brano "Die diepte" tra i protagonisti più attesi. Le curiosità sulla canzone all'Eurovision 2022. Il suo talento è spiccato fin dalla tenera età. Da sempre appassionata di musica, a soli 17 anni ha firmato il suo primo contratto discografico con l'etichetta hip hop Noah's Ark. Il suo vero nome è Stien den Hollander e il suo paese d'origine è Abbekerk, nell'Olanda Settentrionale. Il suo segno zodiacale è lo Scorpione ed è nata l'8 Novembre del 2000. Il suo primo ingresso nella classifica olandese è stato grazie al terzo album Snowsniper, pubblicato nel 2019. Il disco successivo, Vlinders, è andato poi decisamente meglio raggiungendo il quinto posto. Il singolo dell'album, Adem je in, nel 2021 è arrivato al terzo posto diventando il suo primo grande successo. L'emittente televisiva olandese, AVROTROS, nel 2021 ha annunciato che è stata selezionata per rappresentare i Paesi Bassi all'Eurovision Song Contest 2022.

S10, il brano “Die diepte”: significato e andamento nelle classifiche

Per la cantante S10 la carriera sembra essere tutta in ascesa, infatti il 3 Marzo 2022 il singolo De diepte è entrato al secondo posto nella classifica olandese. Uno dei maggiori successi della giovane. La canzone De Diepte parla del dolore di non avere più chi si ama al proprio fianco. Delle difficoltà che arrivano quando finisce una storia. Quando tutto è buio, grigio e non ha un significato. Di quanto sia difficile riprendersi da un amore che non ha più motivo di esistere.

dobbiamo proteggere s10 a tutti i costi #eurovision pic.twitter.com/ZdehlM9HFz — angelo 🥶 (brividi’s version) (@angelosoricaro) May 11, 2022

S10 canta in olandese all’Eurovision 2022, come mai?

S10 ha proposto in gara all’Eurovision 2022 un brano che rappresenta una proposta alternative pop di qualità, delicata quanto intensa con una forte presenza della chitarra acustica e con una solida produzione alle spalle, che dimostra nuovamente l’impegno e la dedizione dell’emittente olandese nella scelta dei propri candidati, con criteri ben specifici volti ad auspicare un possibile successo commerciale anche quando l’Eurovision 2022 sarà concluso.

Una scelta particolare per S10 perché a distanza di dodici anni porterà i Paesi Bassi a cantare in olandese, che è la lingua con cui la maggior parte dei lavori discografici dell’artista ventiduenne sono stati eseguiti. L’ultima volta accadde con “Ik ben verliefd (Sha-la-lie)” di Sieneke, un brano schlager dal sapore retrò che si fermò in semifinale, in un periodo in cui i Paesi Bassi non riuscivano in nessun modo ad agguantare uno dei dieci posti. La stessa cantante ha fortemente affermato di voler proporre un brano in olandese dal momento che a suo dire è l’unico modo per esprimersi al meglio circa le vicende autobiografiche di cui parla nelle sue canzoni. Nella semifinale andata in onda ieri sera i Paesi Bassi hanno avuto accesso alla finale.

