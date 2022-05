S10, Olanda: chi è? Eurovision 2022/ La canzone De Diepte da podio?

Tra gli artisti pronti a contendersi la vittoria dell’Eurovision 2022, proponendo le proprie sonorità merita di essere menzionata S10, nota cantante olandese che porterà il brano De Diepte. S10 è il soprannome di Stien den Hollander, cantante, rapper e cantautore olandese. A soli 21 anni, l’artista si è fatta notare come la beniamina della scena pop olandese accumulando un grande gruppo di fan e trionfando in competizioni piuttosto prestigiose dal punto di vista nazionale. Nel 2016 S10 si è occupata di scrivere, registrare e autoprodurre il suo primo mini-album, Antipsychotica. Con milioni di stream e collaborazioni con alcuni dei più grandi artisti olandesi e recensioni entusiastiche di critici musicali, l’headliner di Hoorn continua a forgiare il proprio percorso nell’industria musicale.

Chi è S10? Fiera di questa avventura all’Eurovision 2022

La cantante S10 ha recentemente dichiarato di essere fiera di poter dare il proprio contributo all’Eurovision 2022, oltre ad avere la possibilità di portare la propria musica ai fan di tutta Europa, step fondamentale per un netto salto di qualità per la propria carriera. Per quanto riguarda il significato del brano, intitolato De Diepte, parla principalmente dell’importanza dei sogni, di tutte le emozioni che spesso li abbracciano tra tristezza e felicità. Non sempre i sogni si avverano ma ogni sfumatura è un’occasione di crescita personale per trovare nuovi orizzonti e nuovi sogni da rincorrere. Il brano quindi è un inno d’amore verso l’importanza di sognare e di non perdersi mai nel percorso della vita.

Purtroppo viviamo in una società dove si dà fin troppa attenzione all’apparenza, all’aspetto fisico. Risulta davvero impossibile non rendersi conto che S10 è una ragazza bellissima, nonostante questo il pubblico dovrebbe avere la forza di andare oltre per scavare nella personalità di una persona che bella lo è altrettanto dentro. È chiaro che anche l’occhio vuole la sua parte ma lo è altrettanto il fatto che qui non siamo in passerella ma su un terreno dove si battaglia a suon di canzoni. Chi ha ascoltato S10 prima di oggi è pronto a scommettere che il suo futuro sarà costellato di successi. Noi non possiamo fare altro che augurarglielo.

