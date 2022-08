S89 Pro Doogee/ Supera le aspettative: cosa piace di questo smartphone

S89 Pro Doogee non è un semplice smartphone. È stato progettato da un’azienda cinese con l’obiettivo di resistere all’acqua, alle cadute, agli urti e perfino alla polvere. Un cellulare che oseremmo definire “forte come una roccia”.

L’azienda cinese Doogee nasce nel 2013, fin da subito si è incentrata sulla costruzione dei rugged smartphone, ovvero quella gamma di telefonini per progettata per essere robusti, dal materiale forte e resistente agli urti e alle cadute.

S89 Pro Doogee ha generato numeri impressionanti: cosa sappiamo

Prima di parlare del prezzo dell’S89 Pro Doogee, il report proveniente dall’americano Insight Venture Partners, dimostra quanto il mercato dei rugged smartphone sia in forte crescita. Entro l’anno 2028 addirittura, si prevedono quasi 5 milioni di device venduti in tutto il mondo.

L’S89 Pro di Doogee è approdato per la prima volta sul mercato il 22 agosto su Doogeesmall e Aliexpress. Per un periodo limitato di tempo, i più fortunati potranno acquistare lo smartphone a metà prezzo.

Sui marketplace in questione il listino ufficiale è di 458,98$, ma con lo sconto a metà prezzo è possibile acquistare il dispositivo elettronico a 229,99$.

Il mercato dei rugged degli smartphone è in via di forte espansione non solo per le sue potenzialità estetiche (resistente alle cadute, agli urti e tutto ciò che abbiamo detto prima), ma soprattutto perché inerente a ciò, ci sarà una integrazione tecnologia per svolgere dei task force industriali.

S89 Pro Doogee e rugged smartphone: quali sono le previsioni

L’S89 Pro Doogee sembra aver già riscosso un grande successo. Le vendite infatti, hanno superato le aspettative dell’azienda cinese. I rugged smartphone sono in forte crescita e saranno acquistati non solo da privati, ma anche utilizzati dai dipendenti della pubblica sicurezza.

