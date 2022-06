Sabatini, addio alla Salernitana: è ufficiale/ A rischio anche Nicola?

Arrivato a gennaio per rivoluzionare la squadra, insieme a Davide Nicola ha fornito un contributo decisivo per la salvezza della Salernitana. Ma ora, a sorpresa, è arrivato l’addio: Walter Sabatini non è più il direttore sportivo della compagine campana. Le indiscrezioni delle scorse ore hanno trovato conferma nella nota diramata pochi istanti fa dalla società di proprietà Iervolino: è ufficiale la separazione tra le parti.

Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato, Walter Sabatini ha lasciato la Salernitana a causa di alcune divergenze con il presidente Iervolino: alla base del divorzio alcune diversità di vedute sul mercato, in particolare sulle commissioni garantite ai procuratori, considerate troppe elevate dal proprietario. Un fulmine a ciel sereno per i tifosi dei granata, ma non è finita qui: è sempre più probabile l’interruzione del rapporto lavorativo con mister Davide Nicola, voluto da Sabatini alla guida della squadra, e del difensore Federico Fazio, fedelissimo del diesse.

CLAMOROSO: SABATINI LASCIA LA SALERNITANA

Salernitana ora al lavoro per individuare l’eredità di Walter Sabatini ed emergono i primi nomi. Secondo quanto riportato da TMW, ci sarebbe un ritorno di fiamma per Davide Petrachi: già contattato a metà marzo, l’ex Torino sarebbe estremamente interessato a sposare la causa granata. Non dovrebbero esserci troppi problemi, dunque, nel raggiungimento di un’intesa. Sullo sfondo la candidatura dell’ex Lecce Meluso.

Interpellato da Gianlucadimarzio.com, Walter Sabatini ha commentato così la rottura con la Salernitana: “Sono cose di calcio, niente di importante. Ho conquistato una meravigliosa salvezza e ne sono orgoglioso. E colgo anche l’occasione per salutare tutta la gente di Salerno, che non rivedrò e mi dispiace molto”. Sabatini si è detto dispiaciuto dell’addio a Salerno, piazza che ha amato: “Dispiaciuto per non aver portato a termine il progetto? Io l’ho portato a termine perché ho tirato fuori la Salernitana dalle sabbie mobili. Quello era il mio progetto. E direi che sia andato a buon fine, magicamente. Che mercato avrei voluto fare? Avrei fatto un mercato che mi assomiglia, quindi non molto bello come vedete”.

🇱🇻 L’U.S. Salernitana 1919 e il D.S. Walter Sabatini rendono noto di non proseguire il rapporto di lavoro per la stagione calcistica 2022-2023.

Ringraziandolo per il lavoro svolto e l’impegno profuso la Società augura al Direttore Sabatini le migliori fortune professionali. — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) June 2, 2022













