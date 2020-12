SABATINO CENNAMO, MARITO ELISABETTA FRANCHI/ Lei:“Dopo la sua morte piango ancora, gli sono in debito”

Sabatino Cennamo, marito della stilista Elisabetta Franchi, è morto nel 2008, poco prima di veder realizzato il sogno di lei di dare vita al suo primo marchio di moda. “Adesso – ha raccontato la Franchi in un’intervista di maggio a Libero – lo piango in solitudine quando di notte mi sveglio e vado davanti a quella foto”. La foto in questione non è altro che una gigantografia che lei ha fatto appendere davanti alla stanza in cui ha vissuto le sue ultime ore di agonia. “Ho un debito di riconoscenza eterna verso di lui che mi ha sostenuto sempre”, dichiara, per poi far cenno al rapporto col suo attuale marito Alan Scarpellini: “Capisce tutto e questo fa di lui un grande uomo”.

La scomparsa prematura di Sabatino Cennamo

La vita di Sabatino Cennamo è stata drammaticamente segnata dalla malattia, un percorso doloroso in cui Elisabetta Franchi gli è sempre stata accanto. Con lei anche la piccola Ginevra, rimasta orfana prematuramente salvo poi trovare in Alan un nuovo, grande papà. “Avevamo appena avuto nostra figlia Ginevra, ero arrabbiata!”, ha raccontato in proposito l’imprenditrice. “Fatturavamo già 45 milioni di euro, dopo diciassette anni di sacrifici, avevamo appena tirato su la testa e lui non poteva viversi con me quel successo”.

Sabatino Cennamo, marito e socio di Elisabetta Franchi

Di fatto, Elisabetta Franchi non ha mai avuto una vita facile. “Ho sempre dovuto faticare e rimboccarmi le maniche”, fa sapere a Libero, per poi specificare che la situazione Covid la trova già allenata e con le spalle abbastanza forti da riuscire a sostenerla. “Il coronavirus non avrà la meglio sulla mia impresa”, dice. Riuscirà a battere la crisi con la propositività che l’ha sempre caratterizzata, mettendo come al solito in atto i suoi ‘trucchi del mestiere’. Che, per inciso, sono solo due: “Non stare mai addosso al cliente e dire sempre la verità. Questa caratteristica mi è rimasta accanto anche adesso”. Fu proprio Sabatino il primo a credere in lei, fornendole il denaro necessario per concretizzare la sua idea e farle spiccare il volo nel mondo del fashion. Ciò che ha vissuto, comunque, non lo rinnega: le è servito per temprare il carattere, oltre a farle capire che “solamente la volontà e il duro lavoro potevano essere gli strumenti per aiutare la mia famiglia”. E così è stato.

