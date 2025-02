Si chiude la collaborazione tra Sabato De Sarno e la casa di moda Gucci. De Sarno, dopo quasi 2 anni, non sarà più il direttore creativo della maison. A comunicarlo è stato nelle scorse ore, come riporta Il Messaggero, il gruppo Kering, proprietario del noto marchio. Il comunicato è arrivato in maniera stringata a pochi giorni dalla Milano Fashio Week senza dare ulteriori dettagli. Anche il nome del prossimo direttore creativo è per ora top secret e sarà rivelato inseguito.

De Sarno, ex braccio destro di Pier Paolo Piccioli da Valentino, ha scelto il silenzio, non commentando il suo addio alla nota maison fiorentina. Ha solo lasciato un breve e laconico post sul suo profilo Instagram dove lascia trapelare solo uno stringato ‘grazie’, sottolineando la passione e l’impegno per il suo lavoro. Nel frattempo la sfilata autunno-inverno 2025, che si terrà a Milano il prossimo 25 febbraio, e che aprirà proprio i giorni della Milano Fashion Week, sarà presentata dall’ufficio creativo di Gucci.

TEMPI DIFFICILI PER GUCCI: ORA CHI SUCCEDERÀ A DE SARNO?

Gucci non sta attraversando un periodo facile negli ultimi anni. Soprattutto nel 2024 la maison la registrato un calo di vendite del 20%, per una cifra di 1 miliardo di euro. Nelle scorse ore, inoltre, il Quotidiano di Puglia ha riportato la notizia secondo cui un calzaturificio del Salento, contoterzista di Gucci, avrebbe dato il via al licenziamento di circa un terzo dei propri dipendenti, proprio a causa del rallentamento degli ordini da parte della maison. E ora l’annuncio dell’addio di De Sarno ha creato anche un crollo delle quote in borsa.

La fine della collaborazione col noto stilista non sembrerebbe quindi legata a incomprensioni o insoddisfazioni sul suo lavoro o sulla sua professionalità. Il gruppo Kering, che di recente ha anche ceduto due luxury outlets, starebbe semplicemente cercando di reinventarsi per provare a risalire nelle vette delle vendite. Intanto spunta il nome di Hedi Silmane alla prossima guida della direzione creativa di Gucci, sebbene ad oggi non vi sia ancora alcuna ufficialità.