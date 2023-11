“Sabato entra Greta”: urla fuori dalla casa del Grande Fratello 2023/ La reazione di Mirko e Perla

Urla fuori dalla casa del Grande Fratello 2023

Nella scorsa puntata del Grande Fratello 2023, dopo aver avuto un confronto con Perla Vatiero e Mirko Brunetti, Greta Rossetti ha ricevuto una proposta da parte di Alfonso Signorini ovvero quella di diventare concorrente del reality show e varcare la porta rossa nella prossima puntata, in onda sabato 2 dicembre in prima serata su canale 5. Un’offerta che Greta ha accettato per potersi farsi conoscere meglio e vivere un’avventura nuova esclusivamente per se stessa. Una decisione, quella di Greta, che ha scatenato la dura reazione dei fan del reality che sognano un ritorno di fiamma tra Perla e Mirko che, dopo i primi momenti di imbarazzo, trascorrono sempre più tempo insieme.

L’ingresso di Greta, a detta dei fan dei Perletti, questo il nome della ship tra Perla e Mirko, metterebbe un punto al riavvicinamento tra i due e potrebbe allontanare nuovamente Mirko della Vatiero. Per preparare i propri beniamini al nuovo ingresso, così, i fan hanno deciso di svelare tutto in anticipo andando ad urlare fuori dalla casa.

La reazione di Mirko e Perla alle urla su Greta Rossetti

Mentre Perla Vatiero e Mirko Brunetti erano in giardino, alcuni fan hanno cominciato ad urlare fuori dalla casa del Grande Fratello 2023 avvisando i due dell’imminente ingresso nella casa della Rossetti. “Sabato entra Greta”, è stata la frase che hanno urlato fuori dalla casa.

Dopo qualche istante di silenzio, Perla si è lasciata andare alla seguente esclamazione: “Che pa**e se è vero“. Mirko, invece, è rimasto in silenzio limitandosi a guardare Perla. Cosa accadrà, dunque, nella casa più spiata d’Italia con l’ingresso di Greta? Lo scopriremo a partire dalla prossima puntata.

