In questo 2025 il Sabato Santo cade il 19 aprile. In questa giornata, la Chiesa ricorda la Deposizione di Gesù nel Santo Sepolcro ed è il preludio alla sua Resurrezione nella Santa Pasqua di domenica 20 aprile.

La vigilia di Pasqua: il Sabato Santo e la Deposizione di Gesù nel Santo Sepolcro

Il Sabato Santo fa parte del cosiddetto Triduo Pasquale, ossia di un arco temporale di tre giorni carichi di solennità in quanto legati a eventi culminanti della vita e della Passione di Gesù Cristo. Il Giovedì Santo, celebrato dal punto di vista liturgico con la Messa Vespertina, ricorda l’istituzione dell’Eucarestia nel corso dell’Ultima Cena, con conseguente nascita della Chiesa Cristiana e del sacerdozio.

Venerdì Santo 2025, 18 aprile/ Oggi si celebrano Passione e morte di Gesù, verso la Resurrezione

Il Venerdì Santo si carica di dramma e dolore perché si rievoca la Passione del Cristo che, arrestato e processato, è condannato alla crocifissione, mentre il Sabato Santo è un giorno di lutto dedicato alla penitenza e al raccoglimento. Le chiese sono buie e in esse l’atmosfera è pervasa da un silenzio mortale: in queste ore nessuna celebrazione eucaristica è celebrata e non è possibile nemmeno ricevere l’Eucarestia (ad eccezione dei moribondi).

Giovedì Santo 2025/ Cosa si celebra oggi?

Un giorno di lutto che anticipa la veglia che precede la Santa Pasqua

Il Sabato Santo è vissuto in attesa della Veglia Pasquale notturna, dove si attende la Resurrezione e la nuova luce nel mondo: questo è anche il giorno in cui avviene la professione di fede e il battesimo da parte dei catecumeni.

Durante il Sabato Santo il fedele è chiamato a sperimentare ciò che i discepoli hanno provato quando, dopo aver seguito il Messia in Galilea tra miracoli e insegnamenti carichi di speranza, lo hanno visto morire tra immani dolori e atroci sofferenze.

Gesù, dopo essere stato deposto dalla croce, viene avvolto in un lenzuolo e adagiato in un sepolcro di proprietà di Giuseppe di Arimatea e vi rimane tre giorni, in attesa di risorgere. Durante questi tre giorni l’anima del Cristo scende negli inferi con la croce come unica arma, sperimentando il destino dell’uomo pur essendo egli il Salvatore, l’essere divino: incontra Adamo, il primo uomo creato da Dio e lo scuote, annunciando la salvezza sua e di tutti i giusti che sono morti.

Santa Bernadette, 16 aprile 2025/ Oggi si ricorda la pastorella di Nostra Signora di Lourdes

Le tradizioni e le celebrazioni del Sabato Santo in Italia

Il Sabato Santo è dedicato alla preghiera e al silenzio, ma ci sono città in cui sono celebrati toccanti rituali, come ad esempio la Processione della Pietà a Molfetta, in provincia di Bari, oppure il Su scravamentu a Cagliari: si tratta in questo caso della deposizione dalla croce della statua di Gesù, distesa poi tra veli e sontuosi pizzi su una sorta di lettiga. Questo rito si svolge nell’Oratorio del Santissimo Crocifisso e in contemporanea si veste a festa la statua della Madonna, in attesa dell’incontro con il Cristo risorto la Domenica di Pasqua.

I Santi del giorno

Il 19 aprile si festeggiano di norma diversi Santi e Beati, tra cui: Sant’Espedito di Melitene, San Geroldo, Sant’Ulrico di Losanna, il Beato Giacomo Duckett, Sant’Emma di Sassonia, Beato Bernardo di Sithiu, San Mappalico e San Leone IX.