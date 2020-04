Sabato Santo, Veglia Pasquale/ Diretta video Papa Francesco: Resurrezione del Signore

La Veglia Pasquale celebrata da Papa Francesco caratterizzerà un Sabato Santo diverso dal solito per i fedeli cristiani: anche la Messa più “importante” dell’anno, dal momento che è quella in cui si proclama la Resurrezione del Signore, deve fare i conti con le misure di sicurezza imposte dalle autorità civili a causa della pandemia di Coronavirus.

Proprio per questo motivo però per i fedeli acquisirà ancora più valore l’appuntamento con Papa Francesco, che presiederà la Veglia Pasquale in una Basilica di San Pietro deserta, ma collegata con il mondo intero grazie alla diretta tv che sarà garantita da Rai Uno e Tv 2000 e alla diretta streaming video su Rai Play e sul canale Youtube di Vatican News.

Non potendo recarsi ciascuno nella propria parrocchia per partecipare alla Veglia Pasquale, ecco allora che saranno davvero tanti i fedeli a seguire la solenne liturgia dalla Basilica che è cuore della cristianità, ascoltando direttamente dalla voce di Papa Francesco l’annuncio della Resurrezione del Signore Gesù: l’appuntamento è fissato per le ore 21.00 di questa sera, Sabato Santo 11 aprile 2020, quando avrà inizio la Veglia Pasquale presieduta da Papa Francesco.

VEGLIA PASQUALE, CULMINE DEL TRIDUO

La Veglia Pasquale, secondo la definizione di Sant’Agostino, è “mater omnium sanctarum vigiliarum“, cioè madre di tutte le Veglie: in essa infatti si celebra la vittoria definitiva del Signore Gesù sul peccato e la morte. Le pie donne che si erano recate alla tomba di Gesù per pregare sul suo corpo trovano vuoto il Sepolcro e il Maestro appare per prime a loro e poi anche ai suoi Apostoli, cominciando da Pietro e Giovanni.

Siamo naturalmente al culmine del Triduo Pasquale: dopo la Messa in Cena Domini del Giovedì Santo che ricorda l’Ultima Cena e l’istituzione dell’Eucaristia, dopo la celebrazione della Passione del Signore del Venerdì Santo che ne ricorda la morte in croce, la Veglia Pasquale è il culmine di tutto, perché la Resurrezione illumina e dà senso compiuto a tutte le vicende drammatiche degli ultimi giorni della vita terrena di Gesù.

I fedeli che partecipano a questa solenne Veglia Pasquale, come raccomanda il Vangelo (Lc 12,35-36), devono assomigliare ai servi che, con le lampade accese, aspettano il ritorno del loro Signore, perché quando arriva li trovi vigilanti e li inviti a sedersi a tavola.

VEGLIA PASQUALE: GESTI E SIGNIFICATO

La Veglia Pasquale deve essere celebrata dopo il tramonto del Sabato Santo: siamo dunque nella Notte di Pasqua, già nel giorno della Resurrezione in cui la Chiesa fa festa con il suo Signore. La celebrazione è molto lunga e ogni sua fase ha delle caratteristiche peculiari. Si comincia con la Liturgia del lucernario: il celebrante, fuori dalla chiesa che è completamente al buio, accende il Cero pasquale, che poi viene portato in processione all’interno dell’edificio, illuminato dunque da questa luce nuova che simboleggia naturalmente la vittoria di Dio sulle tenebre della morte.

Segue la Liturgia della Parola, la più ricca di tutte le celebrazioni dell’anno: la Veglia Pasquale prevede infatti sette letture e otto salmi dall’Antico Testamento (soprattutto sulla liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù in Egitto), un’epistola di san Paolo apostolo ed il Vangelo, che racconta naturalmente della Resurrezione.

Al termine dell’omelia, ha inizio la Liturgia battesimale, dal momento che nella notte di Pasqua vengono appunto battezzati i catecumeni, seguita naturalmente dalla Liturgia eucaristica come in ogni Messa ed infine dalla benedizione solenne.

VEGLIA PASQUALE: L’OMELIA 2019 DI PAPA FRANCESCO

Papa Francesco, nell’omelia della Veglia Pasquale dell’anno scorso, aveva ricordato come il cammino delle donne verso il Sepolcro ricorda il cammino di ciascuno di noi: loro timorose che la pietra impedisse l’ingresso nella tomba, noi bloccati dalla pietra del peccato e dell’indifferenza.

“Oggi, però, scopriamo che il nostro cammino non è vano, che non sbatte davanti a una pietra tombale. Una frase scuote le donne e cambia la storia: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo?» (Lc 24,5); perché pensate che sia tutto inutile, che nessuno possa rimuovere le vostre pietre? Perché cedete alla rassegnazione o al fallimento? Pasqua, fratelli e sorelle, è la festa della rimozione delle pietre. Dio rimuove le pietre più dure, contro cui vanno a schiantarsi speranze e aspettative: la morte, il peccato, la paura, la mondanità.

La storia umana non finisce davanti a una pietra sepolcrale, perché scopre oggi la «pietra viva» (cfr 1 Pt 2,4): Gesù risorto. Noi come Chiesa siamo fondati su di Lui e, anche quando ci perdiamo d’animo, quando siamo tentati di giudicare tutto sulla base dei nostri insuccessi, Egli viene a fare nuove le cose, a ribaltare le nostre delusioni”. In un 2020 segnato dal dramma del Coronavirus, il messaggio della Pasqua acquisirà dunque per tutti i fedeli un valore se possibile ancora più profondo del solito.





