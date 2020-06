SABBIA ROSSO SANGUE, RAI 2/ Un viaggio tra Danimarca e Germania

Pubblicità

Sabbia rosso sangue è stato girato tra due nazioni vale a dire la Danimarca e la Germania. Ciò è possibile notarlo quando si ammira la pellicola, dal momento che i paesaggi del film sono quelli tipici del Mare del Nord, ambienti quasi glaciali e dai toni molto freddi. Inoltre, questo film ha avuto un buon successo in patria. Difatti, molti hanno apprezzato la storia e la caratterizzazione dei personaggi. Senza ombra di dubbio, Sabbia Rosso Sangue è un film che tiene sulle spine gli spettatori e li trascina in modo appassionato fino alla fine. Il film per la televisione è stato prodotto da Network Movie Film-und Fernsehproduktion. Alla regia abbiamo visto Thomas Berg che non è molto conosciuto nel nostro paese, ma che gode di un’ottima fama nel suo paese grazie a numerosi lavori per il piccolo schermo. La distribuzione è stata affidata alla Zweites Deutsches Fernsehen.

Info e orario del film

Sabbia rosso sangue va in onda oggi, 5 giugno, in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21:20. La pellicola è stata prodotta da Zweites Deutsche Fernsehen una casa di produzione tedesca ed appartiene al genere giallo thriller. Il film ha debuttato durante l’anno 2020 e si tratta quasi di una prima visione televisiva. Il regista della pellicola è il tedesco Thomas Berger che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura per questo film tv. Il cast del film contiene diversi volti noti all’interno del panorama televisivo tedesco come ad esempio Heino Ferch, Barbara Auer, Rainer Bock, Julius Schuck, Axel Milberg, Lena Klenke e Sophie Von Kessel. La fotografia di questo film è stata curata da Frank Kupper, il montaggio da Benjamin Hembaus mentre le musiche sono state realizzate da Christoph Zirnigbl.

Sabbia rosso sangue, la trama del film

Ecco la trama di Sabbia rosso sangue. Hella Christensen è un commissario di polizia dal carattere forte e deciso. Improvvisamente, il commissario si ritrova ad indagare su un caso di omicidio avvenuto nella cittadina di Nordholm. Questo delitto sembra aver scosso l’intera comunità e molti sono spaventati dall’idea che un assassino a sangue freddo si celi tra loro. Per questa ragione, Hella si ritrova a combattere in un ambiente ostile e diffidente. La vittima è infatti una giovane ragazza che si era allontanata dopo una festa a scuola. Il suo cadavere viene ritrovato sulla scogliera della cittadina e le sue amiche sono sconvolte. Hella dovrà quindi ricostruire il caso e gli ultimi movimenti della giovane, affidandosi alle testimonianze degli altri studenti e delle sue amiche. Ma come avviene in questi casi, nulla è come sembra ed a quanto pare ci sono alcune cose che la poliziotta dovrebbe non sapere. Tuttavia, la verità alla fine viene sempre fuori ed il commissario dovrà usare le proprie abilità deduttive per incastrare i colpevoli e fare luce sull’accaduto.



