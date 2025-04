Sabina Ciuffini parla della sorella Virginia: “Era sempre stanca e…“

Non tutti sanno che Sabina Ciuffini ha perso la sorella Virginia in modo drammatico. Non solo, la donna ha perso anche suo fratello, più piccolo di lei di cinque anni: “Era una donna che si è guadagnata tutto nella vita, era una donna straordinaria“, ha detto di Virginia, che purtroppo dopo aver fatto una donazione del sangue ha scoperto di avere una grave forma di leucemia. “Era sempre molto stanca“, riporta Sabina Ciuffini, spiegando che da un giorno all’altro è cambiato tutto.

Salvo, com’è morto l’ex compagno di Valentina Persia: “Una parte del mio cuore”/ “La depressione post-parto…”

Sabina Ciuffini racconta che nonostante il dramma, sua sorella è riuscita a fare molto nella sua vita. Prima di lei era morto anche Mario, il fratello più piccolo. La showgirl aveva deciso di donare alla sorella Virginia il midollo osseo, donandole così diversi anni di vita prima della morte nel 2005. Di lei racconta che era una donna impegnata a livello politico: “Non era per niente civetta“, spiega a Repubblica, poi lamenta il fatto che all’epoca gli uomini non erano interessati all’intelligenza di donne come sua sorella, ma si rivolgevano a temi “non politici”.

Cristina Ferrara: com'era la corteggiatrice di Gianmarco Steri prima di Uomini e Donne/ Spunta foto inedita

Sabina Ciuffini, la carriera e la famiglia: dov’è nata e perchè

Legatissima alla famiglia, Sabina Ciuffini ha amato molto la sua famiglia e in particolare la madre Yvonne Giannini, figlia del fondatore de Il Fronte dell’Uomo qualunque Guglielmo Giannini. Racconta che la mamma era una donna “inconsapevole”, simile a lei più che a Virginia: “Da giovane ha fatto cose incredibili“, svela, “ha ricevuto la croce di ferro al valor militare“. Nata nel 1950, Sabina Ciuffini è venuta al mondo in Argentina nella località di San Juan per via del fatto che a causa di motivi politici i genitori erano scappati fuori dall’Italia. Lei, decide però di fare ritorno al Bel Paese dove Mike Bongiorno la sceglierà per diventare la prima “valletta parlante”, una rivoluzione in ambito televisivo. Non solo, lei è stata una delle prime ragazze in minigonna e presenza fissa per le cinque edizioni del celebre “Rischiatutto”.