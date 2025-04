Per anni ha condiviso la scena televisiva al fianco di uno dei padri fondatori del piccolo schermo, Mike Bongiorno; da lì parte la sua carriera che l’ha portata a vivere esperienze condite da racconti che meritano di essere approfonditi. Stiamo parlando di Sabina Ciuffini, storica’ valletta parlante’ del Rischiatutto e che nel tempo ha dimostrato come quell’etichetta fosse fuorviante rispetto alla realtà della sua dialettica e del suo estro.

Eppure, la sua ‘volta buona’ come valletta parlante del Rischiatutto nasce per caso perchè il suo posto, come raccontato oggi da Caterina Balivo a La Volta Buona, doveva andare alla sorella di Ornella Muti che invece si rifiutò. Nasce così la sua esperienza, che però doveva durare 3 mesi: “Mike Bongiorno era molto moderno anche se in Rai non lo trattavano benissimo, il ‘Rischiatutto’ volevano farglielo fare per soli 3 mesi…”. Sabina Ciuffini ha poi spiegato come l’ago della bilancia nel merito della sua scelta di accettare quel ruolo fu anche il discorso economico: “Fui ‘sedotta’ dall’idea dello stipendio, 15 mila lire al mese, uno stipendio interessante…”.

Sabina Ciuffini a La Volta Buona: “Ecco qual è stata la mia delusione più grande…”

Sabina Ciuffini, sempre a La Volta Buona, ha spiegato come spesso la stampa abbia intentato e costruito realtà che erano ben oltre quella che era la verità soprattutto in riferimento al suo ruolo al fianco di Mike Bongiorno al ‘Rischiatutto’. “A me non interessava l’attenzione mediatica, sono cose che ha inventato la stampa… E’ chiaro che io sorridevo quando dicevano ‘la valletta parlante’, li tolleravo e li compativo”. L’ex showgirl, proseguendo ha anche aggiunto: “Non ho mai saputo che il primo anno mi volevano togliere, mi ha protetto Mike; il fatto che dovessi durare 3 mesi diventò quasi un caso nazionale. Usciva la notizia ‘Sabina si sposa e lascia il Rischiatutto’. Non era vero, e Mike mi difendeva, lui sapeva quando si doveva ribellare per amore del suo programma”.

Avviandosi verso la conclusione dell’intervista a La Volta Buona, Sabina Ciuffini si è lasciata andare ad un racconto molto ampio, una sorta di appello contro la guerra partendo da un suo personale ricordo legato ad un’intervista del passato all’allora presidente Giulio Andreotti. “La mia delusione più profonda? Cominciò tutto con un’intervista che gli feci, mi successe una cosa strana e mi disse cose che non afferrai subito nella loro piena importanza…”.