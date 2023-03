Sabina Donadel moglie di Paolo Kessisoglu/ Lui: “All’inizio mi disse no, poi io…”

Sabina Donadel, ecco chi è la moglie di Paolo Kessisoglu

Forse non tutti sanno che Paolo Kessisoglu è sposato da tempo con una donna di nome Sabina Donadel. I due stanno insieme da un bel pezzo e ad unirli non è stato il destino, ma alcuni “intrecci comuni”. “Sabrina era amica di Tamara Donà che a sua volta era amica di Luca“, ha raccontato l’attore comico genovese in una bella intervista di qualche tempo fa, rilasciata al Corriere della Sera, dove tra i tanti argomenti ha toccato appunto il rapporto con sua moglie.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 10 marzo 2023, le cinquine

“Sabina era amica di Tamara Donà che a sua volta era amica di Luca. Mi feci dare il suo numero e la chiamai per invitarla a cena. Mi disse di no. Poi mi chiamò lei, per invitarmi a una festa a casa sua. Risposi: ‘Non ho tempo, sono molto impegnato, grazie’. Infine accadde che venimmo invitati tutti e due a una cena alla quale decidemmo di andare all’ultimo minuto”, il curioso episodio rivelato da Paolo Kessisoglu, che da allora non riesce a fare a meno della sua Sabina. I due hanno messo al mondo una figlia di nome Lunita, che oggi ha vent’anni.

Eurojackpot, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 10 marzo 2023 (conc. 20 del 2023)

Paolo Kessisoglu e la scelta di diventare vegetariano grazie a Sabina Donadel

La moglie ha sicuramente avuto un impatto importante nella vita di Paolo, infatti l’attore spiega di essere diventato vegetariano grazie a lei. “L’idea è partita da lei e io l’ho seguita. Abbiamo passato quindici anni da vegetariani integralisti, poi abbiamo allentato un po’ il rigore e oggi un po’ di pesce lo mangiamo”, ha detto il conduttore genovese.

Un altro grande amore, seppur fraterno e artistico, è quello con il collega Luca Bizzarri, compagno di tante avventure professionali: “Ci siamo conosciuti al provino per entrare allo Stabile di Genova. Da trecento si passava a una manciata di candidati, lui mi passò davanti e io gli dissi: “Dai, ci vediamo domani”. Lui rispose: “Io sì, tu boh”. Ma anche io ero presuntuoso: inutile girarci intorno, se fai questo mestiere è perché sei insicuro e cerchi qualcosa che trasformi in arte la sua debolezza. All’inizio non ci prendemmo, però poi arrivo un’alchimia che dura ancora adesso….”.

Cannabis: università cattolica apre un corso/ Teologo: "Discutibile ed illegale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA