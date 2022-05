Sabina Donadel, moglie Paolo Kessisoglu/ La fede nuziale ritrovata dopo l’incidente

Sabina Donadel, moglie di Paolo Kessisoglu: un inizio turbolento

Sabina Donadel è la moglie dell’attore e conduttore genovese Paolo Kessisoglu. I due stanno insieme da parecchio tempo, sono saliti all’altare nel lontano 2003 dopo un inizio piuttosto turbolento. La loro relazione, infatti, è stata segnata da un evento particolarmente traumatico, con l’incidente stradale di Paolo avvenuto in Grecia con la sua automobile. Curioso il fatto che alcuni giorni dopo l’incidente, Kessisolgu ha ritrovato sulla strada dell’incidente la fede nuziale che aveva perso. Per quanto riguarda la sua dolce metà, sappiamo che è nata nel 1970 e che non fa parte del mondo dello spettacolo. Lavora però come conduttrice e giornalista ed è anche scrittrice di programmi televisivi.

Radio Italia Live 2022, Concerto/ Scaletta cantanti, diretta: la dedica di Coez

Sabina Donadel e Paolo Kessisoglu: dal loro amore la figlia Lunitta

Oltre alla passione per il suo lavoro, Sabina Donadel adora il cinema, i viaggi e l’arte. Ma è nel mondo dell’informazione che ha espresso tutto il suo potenziale, cominciando prima a lavorare per diverse televisioni locali e poi per un colosso come Sky. L’incontro con il futuro marito Paolo Kessisoglu è arrivato nel 2002, un solo anno dopo Sabina e Paolo si sono sposati. Dopo il matrimonio, poi, la coppia ha messo al mondo una bambina di nome Lunitta, che ha coronato il loro amore.

LEGGI ANCHE:

PINGUINI TATTICI NUCLEARI A RADIO ITALIA LIVE/ Cantano Pastello Bianco e incantanoSangiovanni/ Da Amici a Sanremo fino a Netflix con Summertime: stupirà con "Scossa"?

© RIPRODUZIONE RISERVATA