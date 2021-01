Sabina e Biagio, lite a Uomini e Donne/ “Non mi sono mai fidata di te…”

Tra Biagio e Sabina continuano ad esserci questioni in sospeso. Tra il cavaliere e la dama del trono over di Uomini e Donne la frequentazione si è conclusa con un nulla di fatto. Biagio è convinto di essere stato preso in giro da Sabina che, più volte, è stata accusata da Gemma Galgani di essersi messa d’accordo con Maria, un’altra dama con cui Biagio è uscito per un po’ di tempo. Il Cavaliere ha sempre creduto alla versione di Gemma e, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, al centro dello studio, si è confrontato nuovamente con Sabina.”Sei di nuovo davanti a Biagio perchè lui e Gemma, dopo la scorsa puntata, hanno parlato di te”, spiega Maria De Filippi che poi manda in onda un video in cui Biagio spiega alla Galgani di non poterle dire tante cose su Sabina. In studio, tra i due, parte l’ennesima discussione.

BIAGIO E SABINA, RANCORI E RIPICCHE A UOMINI E DONNE

Sabina, dopo aver visto il filmato in cui Biagio e Gemma parlano di lei, non nasconde la propria amarezza e il proprio fastidio. Il cavaliere, su invito di Maria De Filippi, comincia a porre una serie di domande. “Quando sei stata con mei, come stavi?”, chiede Biagio. Una domanda a cui Sabina preferisce non rispondere. “Non ho un bel ricordo con te. Non mi sentivo bene con te”, afferma Sabina che non capisce il motivo per il quale deve confrontarsi ancora con Biagio nonostante la fine della frequentazione. Biagio insiste provando a tirare fuori da Sabina qualcosa che non arriva. Infastidito, torna al proprio posto lasciando Sabina al centro dello studio con un nuovo cavaliere.



