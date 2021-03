Sabina e Claudio tornano insieme, Uomini e Donne/ Nicola sbotta: “Mi hai usato per..”

Colpo di scena a Uomini e Donne tra Claudio e Sabina. Il cavaliere, dopo la decisione di Sabina di chiudere la frequentazione, ha deciso di fare un nuovo passo verso di lei. “Dopo che lei ha chiuso, puntata dopo puntata, ci cercavamo con gli sguardi. L’unica che aveva capito era Maria (De Filippi ndr) che ha visto ciò che io non vedevo e , dopo la sfilata nella scorsa puntata, me la sono presa e me la sono portava via”, afferma il cavaliere che riceve i complimenti di Gianni Sperti, felice di questa decisione. Chi, invece, non è felice del ritorno di fiamma tra Claudio e Sabina è Nicola, il cavaliere con cui la dama aveva cominciato a conoscere dopo la rottura da Claudio.

SCONTRO TRA SABINA E NICOLA

Nicola non nasconde il proprio malumore nei confronti di Sabina. “Alla redazione hai detto che ti sei sentito usato”, afferma Maria De Filippi. “Io non ti ho usato. Tu sapevi tutto e non capisco perchè sei arrabbiato con me”, dice Sabina. “Io ho detto che eri un bellissimo uomo e che stavo guardando avanti. Più di questo non so che dire. Non posso farmi una colpa perchè provo qualcosa per Claudio”, dice ancora la dama. “Avevi detto che non saresti più tornata con Claudio”, ribatte Nicola. “Tu mi hai mandato dei messaggi dicendomi che eri contento per me”, dice Sabina. “Comunque vi ho fatti tornare indietro e sono contento“, dice ironiamente Nicola che ribadisce di non essere innamorato di Sabina e di non aver gradito l’atteggiamento di quest’ultima.



