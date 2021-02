Sabina e Claudio, Uomini e Donne/ “Siamo amici. Non ricordo il sapore di un bacio…”

Sabina torna al centro dello studio di Uomini e Donne per un nuovo confronto con Claudio, il cavaliere che sta frequentando e con cui ha avuto un rapporto più intimo. Se Sabina ha ammesso di essere molto presa dal cavaliere, Claudio ha spiegato di non sentirsi parte di una coppia. Pur essendo consapevole del non sentimento di Claudio nei suoi confronti, Sabina non nasconde la delusione. “Ti sento particolarmente freddo”, ha spiegato Sabina che ha poi aggiunto di sapere di non fare coppia fissa con lui. Oggi, al centro dello studio di Uomini e Donne, Claudio e Sabina sono i protagonisti di un nuovo confronto. “Ci siamo visti sabato scorso, però, non ce la faccio a continuare. Mi dispiace, ma io chiudo”, ammette Sabina. “La settimana scorsa mi ha spiazzata. Lui ha sminuito tutto quello che c’è stato tra di noi ed io merito di meglio”, aggiunge Sabina durante il confronto con Claudio.

SABINA CHIUDE CON CLAUDIO A UOMINI E DONNE

Sabina, delusa dall’atteggiamento di Claudio con cui vorrebbe vivere una vera storia d’amore, non vedendo alcuno slancio nei suoi confronti da parte del cavaliere, preferisce chiudere definitivamente. “Mi dispiace dirlo così, ma non ho avuto l’occasione di dirglielo prima. Davanti a me ho un amico. Sabato scorso siamo andati a fare una passeggiata, ma non c’è stato nessun contatto fisico. Non ricordo più il sapore di un suo bacio. I primi tempi lui era molto presente e mi sono lasciata andare. Poi ho visto un cambiamento che non mi aspettavo”, aggiunge Sabina. “Perchè non me l’hai detto?”, chiede Claudio. “Non me la sentivo. Tra noi non c’è un minimo di trasporto”, conclude la dama. Tutto finito, dunque, tra Claudio e Sabina? Per ora pare di sì.



