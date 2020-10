Sabina e Flavia Vento, lite tra sorelle/ “Lei ha offeso i nostri genitori”, “Vacci tu dallo psicologo!”

Sabina e Flavia Vento, lite tra sorelle, lo scontro finisce in tv a Domenica Live

Sabrina e Flavia Vento allo scontro, le due sorelle nei giorni scorsi se le sono date di santa ragione ma via tv e mezzo stampa e adesso l’epilogo di questa triste storia potrebbe avvenire proprio oggi pomeriggio a Domenica Live nel salotto di Barbara d’Urso. La conduttrice ha invitato le due sorelle per lo scontro finale di un litigio iniziato quando Flavia Vento ha fatto una partecipazione lampo al Grande Fratello Vip 2020. Proprio nel momento in cui ha lasciato la casa ha spiegato di avere in testa solo i suoi cani e che tutto sarebbe stato diverso se i suoi genitori o sua sorella l’avessero aiutata magari tenendo il cane più anziano. Quelle parole hanno ferito i suoi genitori e la stessa Sabina lo ha spiegato: “I miei genitori non meritano le cattiverie che Flavia ha detto su di loro in televisione…Quella sera ci sono rimasti male e hanno spento la tivù, perché non se ne può più”.

Flavia Vento risponde alle parole della sorella Sabina: “Vacci tu dallo psicologo!”

Poi senza mezzi termini Sabina ha invitato la sorella Flavia Vento a consultare uno psichiatra per curarsi mentre in privato le ha detto addirittura di vergognarsi e la biondina ha risposto che lei è solo gelosa e, infine, ha ricambiato l’invito a consultare uno specialista. A questo punto Flavia Vento ha poi girato il dito nella piaga lasciando intendere che è sempre stata sola e che nessuno l’ha aiutata nemmeno quando ha avuto problemi con l’alcol, l’unica cosa ad aiutarla è stata la Fede. La sorella di Flavia, dal canto suo, ha spiegato di non aver tenuto i cani perché reduce dal Coronavirus e poi perché abita in una casa piccola in cui di certo non può ospitare i cani della sorella. La discussione potrebbe continuare all’infinito visto che proprio Sabina poi concluso spiegando: “Dovrebbe andare subito dallo psicologo per analizzarsi, dato che colpevolizza i genitori, quando loro hanno sempre fatto di tutto per lei». Che idea ti sei fatta sul suo abbandono? «Che fa ciò che le pare, non ama le regole e ha un problema a relazionarsi”.



